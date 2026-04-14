Wonderland: high-tech Csodaország érkezik a Margitszigetre

A darab története szerint a mai, high-tech New Yorkban élő Alice sikeres, de túlterhelt játékfejlesztő, aki egy kimerítő éjszakán elszundít laptopja fölött, és egy embernagyságú nyúl vezetésével egy különös világba, Wonderlandbe csöppen, ahol bármi és annak az ellenkezője is megtörténhet. Lewis Caroll képzeletbirodalmában élő kártyalapok, beszélő macska, őrült kalapos és számtalan bizarr figura kíséri útján, míg rá nem ébred: a legnagyobb csoda talán a saját életében rejlik.

A Wonderland produkció résztvevői a sajtótájékoztatón. Fotó: Ladóczki Balázs

A Wonderland musical

Első alkalommal valósul meg közös szabadtéri bemutató a Margitszigeti Színház és a Magyar Színház együttműködésében. A darabot Nagy Viktor rendezi, aki egyben a Magyar Színház igazgatója is

– ismertette Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője és művészeti igazgatója a mai sajtótájékoztatón. A színházvezető kiemelte: olyan egyedi produkciókat igyekeznek létrehozni, amelyek máshol nem láthatók, és minden korosztály számára élményt nyújtanak. Bár a Margitszigeti Színház elsősorban az opera műfajához kötődik, az utóbbi időben operetteket is bemutattak, idén pedig első alkalommal musical is szerepel a kínálatban. Mint fogalmazott, a musical napjaink „mesélő műfaja”, a Wonderland pedig kortárs alkotásként a fiatal generáció életére reflektál. Nagy Viktor elmondta: a darab fiataloknak és felnőtteknek egyaránt szól.

A Wonderland a Magyar Színház következő évadának egyik kiemelt bemutatója lesz, amely jelentős minőségi előrelépést hozhat a teátrum életében. A musical zenéjét Frank Wildhorn szerezte, aki többek között a Jekyll & Hyde musical komponistája

– tette hozzá. Elárulta, hogy minden szereplőnek két énje jelenik meg a színpadon, a mai karakterek mesebeli figurákká alakulnak át, amit a látványvilág és a jelmezek is hangsúlyoznak. A produkció látványát Erkel László (Kentaur) díszlet- és jelmeztervező álmodta meg, a magyar szöveget Müller Péter Sziámi készítette. Az előadást élő zenekar kíséri, és kettős, illetve hármas szereposztásban lesz látható. Kentaur kiemelte: olyan vizuális világot hoztak létre, amely egyszerre idézi meg a modern és a mesebeli közeget, és azok számára is élvezhető, akik nem ismerik az eredeti történetet.

A jelmezek több korszakot idéznek meg, és egy »fordított világot« is megjelenítenek, ahol a klasszikus emberi érzelmek dominálnak

– hangsúlyozta.

A szereplők között van mások mellett Jenes Kitti, Sándor Péter, Janza Kata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János, Mészáros Árpád Zsolt, Szurcsik Ádám, Pavletits Béla és Barsi Márton.

A darab dramaturgja Deres Péter, koreográfusa Gyenes Ildikó, zenei vezetői és karmesterei pedig Zádori László és Rácz Márton.

A bemutatót követően az előadás augusztus 1-jén is látható lesz a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, szeptembertől pedig a Magyar Színházban.