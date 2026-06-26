A Dunán is keresi a fehér hajót Ajtmatov ikonikus hőse

A szoboravatás nemzetközi diplomáciai találkozó is volt egyben Fotó: Horváth Tamás

Talantbek Kushchubekov nagykövet köszönetet mondott Budapest XXII. kerülete vezetésének, különösen Karsay Ferenc polgármesternek és az önkormányzat munkatársainak azért a támogatásért és nyitottságért, amely lehetővé tette a jelentős kulturális projekt megvalósítását. Beszédében rámutatott: a távcsöves fiú alakja Csingiz Ajtmatov egyik legemlékezetesebb irodalmi hőse, aki egykor a távolba tekintve kereste fehér hajóját. Ma a Duna partján állva ugyanazzal a reménnyel és tisztasággal néz a horizont felé, mintha tovább folytatná örök keresését az álmok, az emberi jóság és a békés jövő után. A nagykövet hangsúlyozta, hogy napjainkban a kirgiz–magyar kapcsolatok valódi stratégiai partnerségként fejlődnek, amelyet a kölcsönös tisztelet, a bizalom és a közös értékek határoznak meg. Kiemelte: a budafoki emlékmű újabb bizonyítéka annak, hogy az együttműködés nem csupán politikai és gazdasági alapokon nyugszik, hanem olyan mély kulturális és szellemi kötelékeken is, amelyek összekötik a két népet.

Ez a távcsöves fiú, aki a Duna horizontján túlra tekint, emlékeztessen bennünket arra, hogy az emberiség legnagyobb eredményei egy álommal kezdődnek. Őrizze meg számunkra a szív tisztaságának, a jövőbe vetett hitnek, valamint a béke, az igazságosság és a jóság iránti elkötelezettségnek az üzenetét

– fogalmazott a nagykövet. A DunaFokon felavatott emlékmű így egyszerre tiszteleg Csingiz Ajtmatov irodalmi öröksége előtt, valamint a kulturális diplomácia erejét és a Kirgizisztán és Magyarország közötti, folyamatosan erősödő együttműködést is jelképezi. Az alkotás maradandó emléket állít azoknak az egyetemes emberi értékeknek, amelyek képesek összekötni nemzeteket, kultúrákat és generációkat.