karsay ferenctávcsöveskirgiz köztársaságtalantbek kushchubekovcsingiz ajtmatovemlékmű

A Dunán is keresi a fehér hajót Ajtmatov ikonikus hőse

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Szobrot avattak Csingiz Ajtmatov Fehér hajó című regényének főhőséről, a távcsöves fiúról Budafokon

Munkatársunktól
2026. 06. 26. 13:07
Talantbek Kushchubekov, kirgiz nagykövet és Karsay Ferenc, Budafok-Tétény polgármestere Fotó: Horváth Tamás Forrás: budafok-teteny.hu
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A szoboravatás nemzetközi diplomáciai találkozó is volt egyben    Fotó: Horváth Tamás 

Talantbek Kushchubekov nagykövet köszönetet mondott Budapest XXII. kerülete vezetésének, különösen Karsay Ferenc polgármesternek és az önkormányzat munkatársainak azért a támogatásért és nyitottságért, amely lehetővé tette a jelentős kulturális projekt megvalósítását. Beszédében rámutatott: a távcsöves fiú alakja Csingiz Ajtmatov egyik legemlékezetesebb irodalmi hőse, aki egykor a távolba tekintve kereste fehér hajóját. Ma a Duna partján állva ugyanazzal a reménnyel és tisztasággal néz a horizont felé, mintha tovább folytatná örök keresését az álmok, az emberi jóság és a békés jövő után. A nagykövet hangsúlyozta, hogy napjainkban a kirgiz–magyar kapcsolatok valódi stratégiai partnerségként fejlődnek, amelyet a kölcsönös tisztelet, a bizalom és a közös értékek határoznak meg. Kiemelte: a budafoki emlékmű újabb bizonyítéka annak, hogy az együttműködés nem csupán politikai és gazdasági alapokon nyugszik, hanem olyan mély kulturális és szellemi kötelékeken is, amelyek összekötik a két népet. 

Ez a távcsöves fiú, aki a Duna horizontján túlra tekint, emlékeztessen bennünket arra, hogy az emberiség legnagyobb eredményei egy álommal kezdődnek. Őrizze meg számunkra a szív tisztaságának, a jövőbe vetett hitnek, valamint a béke, az igazságosság és a jóság iránti elkötelezettségnek az üzenetét

 – fogalmazott a nagykövet. A DunaFokon felavatott emlékmű így egyszerre tiszteleg Csingiz Ajtmatov irodalmi öröksége előtt, valamint a kulturális diplomácia erejét és a Kirgizisztán és Magyarország közötti, folyamatosan erősödő együttműködést is jelképezi. Az alkotás maradandó emléket állít azoknak az egyetemes emberi értékeknek, amelyek képesek összekötni nemzeteket, kultúrákat és generációkat. 

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