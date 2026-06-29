Borítókép: David Hassehoff (Fotó: Mafab.hu)
Csak az igazi Knight Rider-rajongók érhetnek el 5/5-öt – Önnek sikerül?
KITT, Michael Knight és a legendás Turbo Boost – a Knight Rider a 80-as évek egyik legnépszerűbb akciósorozata volt. Tesztelje a tudását, és derüljön ki, mennyire emlékszik még a beszélő autó kalandjaira!
Ki alakította Michael Knight karakterét?
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