Borítókép: Superman és kutyája (Fotó: Mafab.hu)
Csak az igazi rajongók tudják mind az 5-öt! Tesztelje Superman-tudását kvízünkkel!
Superman több mint 85 éve a világ egyik legismertebb szuperhőse. Ön mennyire emlékszik az Acélember történetére? Tegye próbára tudását 5 kérdéses kvízünkkel!
Mi Superman eredeti, kriptoni neve?
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