Tizennégy év után visszatérnek Budapestre a brit poplegendák
A nyolcvanas-kilencvenes évek legendás brit zenekara, a Duran Duran tizennégy esztendőnyi várakozás után ismét tiszteletét teszi a magyar fővárosban. Nyári világturnéjuk egyik legkiemelkedőbb állomásaként a zenekar 2026. június 28-án, este nyolc órakor lép színpadra a Papp László Budapest Sportarénában. Az este exkluzivitását fokozza, hogy nyolc év kihagyás után az eredeti felállásban visszatérő Compact Disco melegíti be a hangulatot.
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