Jim Carrey készen áll a Grincs folytatására

A Grincs esetében ugyanakkor adott egy generációkon átívelő, máig népszerű karakter, egy kultikus főszereplő és egy olyan karácsonyi klasszikus, amelyet minden évben új nézők fedeznek fel, ráadsul a figurából készült animációs film is különösen sikeresnek bizonyult 2018-ban. Ha Jim Carrey végül valóban visszatér, a stúdió könnyen az elmúlt évek egyik legnagyobb nosztalgia-projektjét teheti le az asztalra.