A Grincs esetében ugyanakkor adott egy generációkon átívelő, máig népszerű karakter, egy kultikus főszereplő és egy olyan karácsonyi klasszikus, amelyet minden évben új nézők fedeznek fel, ráadsul a figurából készült animációs film is különösen sikeresnek bizonyult 2018-ban. Ha Jim Carrey végül valóban visszatér, a stúdió könnyen az elmúlt évek egyik legnagyobb nosztalgia-projektjét teheti le az asztalra.
Jim Carrey készen áll a Grincs folytatására
Új életre kelhet a karácsony egyik legismertebb mozis figurája, a Grincs. A Variety értesülései szerint a Universal Pictures és az Imagine Entertainment nekilátott a 2000-ben bemutatott A Grincs folytatásának fejlesztéséhez, amelyhez szeretnék visszacsábítani az eredeti film két kulcsszereplőjét, Jim Carreyt és a rendező Ron Howardot.
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