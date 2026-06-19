Jim CarreyA grincsRon Howard

Jim Carrey készen áll a Grincs folytatására

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Új életre kelhet a karácsony egyik legismertebb mozis figurája, a Grincs. A Variety értesülései szerint a Universal Pictures és az Imagine Entertainment nekilátott a 2000-ben bemutatott A Grincs folytatásának fejlesztéséhez, amelyhez szeretnék visszacsábítani az eredeti film két kulcsszereplőjét, Jim Carreyt és a rendező Ron Howardot.

Munkatársunktól
2026. 06. 19. 12:15
Forrás: TMDb
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A Grincs esetében ugyanakkor adott egy generációkon átívelő, máig népszerű karakter, egy kultikus főszereplő és egy olyan karácsonyi klasszikus, amelyet minden évben új nézők fedeznek fel, ráadsul a figurából készült animációs film is különösen sikeresnek bizonyult 2018-ban. Ha Jim Carrey végül valóban visszatér, a stúdió könnyen az elmúlt évek egyik legnagyobb nosztalgia-projektjét teheti le az asztalra.

 

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