gombaszékelyföld gombáiKárpát-medence

Le a kalappal! - Megjelent a legteljesebb magyar gombászati szakkönyv

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A Kárpát-medence természeti kincseinek és tudományos eredményeinek újabb monumentális mérföldköve látott napvilágot az erdélyi Tortoma Kiadó gondozásában. Pál-Fám Ferenc és Benedek Lajos Székelyföld gombái című kötete harminc év kitartó, alázatos kutatómunkájának gyümölcse, amely nem csupán a szűkebben vett erdélyi tájak, hanem szinte a teljes Kárpát-koszorú nagygombavilágának eddigi legrészletesebb és legteljesebb magyar nyelvű enciklopédiája.

Balázs D. Attila
2026. 06. 21. 6:40
Fotó: Gabriela Forrás: Tortoma
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Voltaképpen a Kárpát-koszorú teljes területén kiválóan használható, csupán az alföldi gombák egy része nincsen benne, hiszen a kutatás fókuszát elsősorban a hegyvidéki, erdős és dombvidéki ökoszisztémák alkották. 

Az 1100 oldalas, tekintélyes súlyú és kivitelezésű kötet 1066 féle gomba részletes, illusztrált, rendszertani leírását és kiváló minőségű fényképeit tartalmazza, ami mintegy 30 év áldozatos és szívós terepmunkájának, valamint laboratóriumi kutatásának az eredménye. 

A Tortoma Kiadó számára rendkívül megtisztelő, hogy a szerzők minket bíztak meg ezzel a hatalmas munkával és a kötet kiadásával” – nyilatkozta lapunknak a kiadó igazgatója.


A könyv gerincét adó több mint ezer faj bemutatása során 

a szerzőpáros nem csupán a morfológiai bélyegekre és a mikroszkopikus tulajdonságokra helyezte a hangsúlyt, hanem nagy gondot fordított a gombák ökológiai szerepének, termőhelyi sajátosságainak, valamint étkezési és toxikológiai értékének pontos tisztázására is. 

A Kárpát-medence, és különösen a székelyföldi fenyvesek, bükkösök és tölgyesek gombavilága európai viszonylatban is egyedülállóan diverz, ennek a gazdagságnak a rendszerezése pedig olyan monumentális vállalkozás, amelyre évtizedek óta nem volt példa a magyar nyelvű szakirodalomban. A színes, részletgazdag felvételek ráadásul nagyban megkönnyítik a terepi határozást, így a kötet egyszerre képes betölteni egy egyetemi szintű kézikönyv és egy gyakorlati terepkalauz funkcióját.

Az ehető galambpereszke - egy oldal a monumentális kötetből. Fotó: Tortoma

Ez a monumentális mű a mikológia és egyben a szülőföld iránti hűség, valamint a tudományos alaposság megtestesítője. A három évtizednyi gyűjtőmunka során a szerzők a legeldugottabb székely patakvölgyektől a magashegyi legelőkig bezárólag fésülték át a terepet, megmentve és rendszerezve az utókornak ezt a rejtett, de nélkülözhetetlen birodalmat, amelynek farkastörvényei vannak, hiszen egy jelentős részük kedvelt, ehető csemege, másik részük viszont halálos veszélyt hordoz.

 

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