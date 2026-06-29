Három Néprajzi Múzeum-kiállítás is jelölést kapott az Év Kiállítása 2026 díjra

Fotó: INCZE LÁSZLÓ

A Vágatlanul. Törékeny fényképek valósága 2026. július 5-ig látogatható, ekkor kerül sor a novellapályázat eredményhirdetésére is.

Foltvarrás kékben – amikor a múzeum és egy alkotó közösség közösen hoz létre kiállítást

A Foltvarrás kékben a Néprajzi Múzeum és a Magyar Foltvarró Céh együttműködésének eredménye, de ennél jóval többről szól. Nem csupán egy közösséget mutat be, hanem egy közösséggel közösen létrehozott kiállítás, amely a hazai közösségi muzeológia egyik legizgalmasabb példája. A kiállítás a kékfestés – az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján is szereplő mesterség – hagyományát kapcsolja össze a kortárs foltvarrás világával. A történeti műtárgyak, a működő kékfestő műhelyek dokumentációja és a kortárs textilművészeti alkotások párbeszédet folytatnak egymással, miközben azt vizsgálják, hogyan élhet tovább egy hagyomány a 21. században.

A tárlat nemcsak bemutat, hanem bevon. A közös alkotófelületek, a workshopok, a digitális motívumalkotó alkalmazás és a közösségi varrások révén a látogatók maguk is részeseivé válhatnak annak a tudásmegosztásnak, amely életben tartja a kékfestés és a foltvarrás hagyományát. A kiállítás azt bizonyítja, hogy a kulturális örökség megőrzése nem kizárólag múzeumi feladatként értelmezhető, hanem közös alkotásként, együttműködésként és közösségépítésként is.

A Foltvarrás kékben 2026. július 26-ig tekinthető meg.

Hétköznapi luxus – amikor egy tányérból társadalomtörténet lesz

A Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig című kiállítás három országos múzeum – a Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum – többéves együttműködésének eredménye. Elsőként vállalkozik arra, hogy átfogóan bemutassa a magyar keménycserép történetét, azt az anyagot, amely két évszázadon át meghatározta a magyar otthonok mindennapjait.

A kiállítás azonban nem csupán kerámiákról szól. A több mint 600 műtárgyon keresztül azt mutatja meg, hogyan vált egy egykor luxuscikknek számító használati tárgy a társadalom összes rétegének mindennapi részévé, miként alakította az étkezési szokásokat, az otthonkultúrát, az ízlést és a nemzeti önreprezentációt.

A tárlat különlegessége, hogy a valódi interdiszciplinaritást képviselve, a történeti, néprajzi, művészettörténeti és ipartörténeti megközelítéseket kiválóan ötvözi. A bemutatott tárgyak mögött többéves elmélyült kutatómunka, aktív intézményközi együttműködés és új tudományos eredmények állnak, amelyek új alapokra helyezik a magyar keménycserép kutatását. A kiállítás arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétköznapi tárgyak nem csupán használati eszközök, hanem identitást, társadalmi kapcsolatokat és kulturális emlékezetet is hordoznak.

A Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig 2026. augusztus 23-ig látogatható.

Nyári tárlatvezetések – több történet, mélyebb élmény

A három jelölt kiállítás a nyár folyamán rendszeres időközönként tárlatvezetésekkel is várja a látogatókat. A vezetett programok nemcsak kellemes, klimatizált környezetben kínálnak kikapcsolódást a nyári melegben, hanem a könyvként is hazavihető kiállításvezetők mellett kurátorok, muzeológusok és tárlatvezetők segítségével olyan összefüggéseket, háttértörténeteket és kutatási eredményeket is feltárnak, amelyek önálló látogatás során rejtve maradhatnak. A tárlatvezetéseken a látogatók bepillanthatnak a kiállítások létrejöttének kulisszái mögé, megismerhetik a műtárgyak különleges történeteit, és személyesen is találkozhatnak azokkal a szakemberekkel, akik a kutatástól a kiállítás megvalósításáig végigkísérték a projektek útját.