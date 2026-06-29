Néprajzi Múzeumdíjkiállítás

Három Néprajzi Múzeum-kiállítás is jelölést kapott az Év Kiállítása 2026 díjra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy intézmény, három jelölés, három különböző kurátori szemlélet – a kutatás, a közösségi együttműködés és a kulturális örökség újraértelmezése! A Néprajzi Múzeum három időszaki kiállítását is egy-egy neves múzeumi szakember jelölte a hazai muzeológia rangos szakmai elismerésére, az Év Kiállítása 2026 Díjra. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idei pályázatán a Vágatlanul. Törékeny fényképek valósága, a Foltvarrás kékben, valamint a Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig című tárlatok is indulhatnak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 13:00
Fotó: INCZE LÁSZLÓ
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Fotó: INCZE LÁSZLÓ

A Vágatlanul. Törékeny fényképek valósága 2026. július 5-ig látogatható, ekkor kerül sor a novellapályázat eredményhirdetésére is. 

Foltvarrás kékben – amikor a múzeum és egy alkotó közösség közösen hoz létre kiállítást

A Foltvarrás kékben a Néprajzi Múzeum és a Magyar Foltvarró Céh együttműködésének eredménye, de ennél jóval többről szól. Nem csupán egy közösséget mutat be, hanem egy közösséggel közösen létrehozott kiállítás, amely a hazai közösségi muzeológia egyik legizgalmasabb példája. A kiállítás a kékfestés – az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján is szereplő mesterség – hagyományát kapcsolja össze a kortárs foltvarrás világával. A történeti műtárgyak, a működő kékfestő műhelyek dokumentációja és a kortárs textilművészeti alkotások párbeszédet folytatnak egymással, miközben azt vizsgálják, hogyan élhet tovább egy hagyomány a 21. században. 
A tárlat nemcsak bemutat, hanem bevon. A közös alkotófelületek, a workshopok, a digitális motívumalkotó alkalmazás és a közösségi varrások révén a látogatók maguk is részeseivé válhatnak annak a tudásmegosztásnak, amely életben tartja a kékfestés és a foltvarrás hagyományát. A kiállítás azt bizonyítja, hogy a kulturális örökség megőrzése nem kizárólag múzeumi feladatként értelmezhető, hanem közös alkotásként, együttműködésként és közösségépítésként is.

A Foltvarrás kékben 2026. július 26-ig tekinthető meg. 

Hétköznapi luxus – amikor egy tányérból társadalomtörténet lesz

A Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig című kiállítás három országos múzeum – a Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum – többéves együttműködésének eredménye. Elsőként vállalkozik arra, hogy átfogóan bemutassa a magyar keménycserép történetét, azt az anyagot, amely két évszázadon át meghatározta a magyar otthonok mindennapjait. 
A kiállítás azonban nem csupán kerámiákról szól. A több mint 600 műtárgyon keresztül azt mutatja meg, hogyan vált egy egykor luxuscikknek számító használati tárgy a társadalom összes rétegének mindennapi részévé, miként alakította az étkezési szokásokat, az otthonkultúrát, az ízlést és a nemzeti önreprezentációt. 
A tárlat különlegessége, hogy a valódi interdiszciplinaritást képviselve, a történeti, néprajzi, művészettörténeti és ipartörténeti megközelítéseket kiválóan ötvözi. A bemutatott tárgyak mögött többéves elmélyült kutatómunka, aktív intézményközi együttműködés és új tudományos eredmények állnak, amelyek új alapokra helyezik a magyar keménycserép kutatását. A kiállítás arra is felhívja a figyelmet, hogy a hétköznapi tárgyak nem csupán használati eszközök, hanem identitást, társadalmi kapcsolatokat és kulturális emlékezetet is hordoznak.

A Hétköznapi luxus. A királyné asztalától a parasztházig 2026. augusztus 23-ig látogatható.

Nyári tárlatvezetések – több történet, mélyebb élmény

A három jelölt kiállítás a nyár folyamán rendszeres időközönként tárlatvezetésekkel is várja a látogatókat. A vezetett programok nemcsak kellemes, klimatizált környezetben kínálnak kikapcsolódást a nyári melegben, hanem a könyvként is hazavihető kiállításvezetők mellett kurátorok, muzeológusok és tárlatvezetők segítségével olyan összefüggéseket, háttértörténeteket és kutatási eredményeket is feltárnak, amelyek önálló látogatás során rejtve maradhatnak. A tárlatvezetéseken a látogatók bepillanthatnak a kiállítások létrejöttének kulisszái mögé, megismerhetik a műtárgyak különleges történeteit, és személyesen is találkozhatnak azokkal a szakemberekkel, akik a kutatástól a kiállítás megvalósításáig végigkísérték a projektek útját. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojelekmesterséges intelligencia

A Z generáció sajátos szocializmusa

Kiss Károly avatarja

A TikTok-korszak szocializmusa magánjellegű. Az infláció ellen árellenőrzést akarnak bevezetni, a gazdagokra vagyonadót kivetni, és az államosítás hívei.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu