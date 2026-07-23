Borítókép: Ruttkai Éva (Fotó: Port.hu)
Kossuth-díjas művész, ikonikus szerepek és felejthetetlen alakítások – mennyit tud Ruttkai Éváról?
Ha szereti a magyar klasszikus filmeket, ezt a Ruttkai Éva-kvízt nem hibázhatja el!
Melyik színház társulatának volt hosszú éveken át meghatározó tagja Ruttkai Éva?
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