Szürke zóna: Henry Cavill és Jake Gyllenhaal megmentik Guy Ritchie új akciófilmjét?

Mi pedig elfogadjuk a tényt, hogy sajnos Guy Ritchie is beállt a sorba, és futószalagon ontja a hollywoodi iparosmunkákat, amelyekben amúgy minden a helyén van, csak épp a lélek hiányzik belőlük.

Persze attól még, hogy a film nem volt teljesen a kedvünkre való, a lövöldözős nehézfiúknak köszönhetően végül egy félmosollyal az arcunkon távoztunk a moziból.