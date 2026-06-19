Meghalt Timár Sándor „Mesti”, aki megújította a magyar néptáncot

Timárt tanárként legalább akkora hatást gyakorolt a magyar kultúrára, mint koreográfusként. Az Állami Balettintézet néptánc tagozatának oktatójaként és tanszékvezetőjeként művészek nemzedékeit nevelte fel, tanítványai közül számosan váltak a hazai néptáncélet meghatározó koreográfusaivá, művészeti vezetőivé és pedagógusaivá.

A szakma egyszerűen csak „Mestiként” emlegette. Nem csupán koreográfiákat alkotott, hanem szemléletet formált, közösségeket épített és tovább adta, élővé varázsolta a hagyományt. A magyar néptánc XX. század végi megújulása elképzelhetetlen lenne nélküle.

1993-ban feleségével, Timár Böskével létrehozta a Csillagszemű Gyermektáncegyüttest, amely új fejezetet nyitott életében: a gyermekek oktatásában ugyanazzal a hittel és elkötelezettséggel dolgozott, mint korábban a hivatásos együttesek élén. A Timár-módszernek köszönhetően több száz fiatal ismerhette meg a magyar néptánc hagyományát, ő maga pedig még nyolcvanöt éves koráig aktívan részt vett az oktatásban.