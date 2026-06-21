„Megtanította a Kárpát-medencét táncolni” – Zsuráfszky Zoltán Timár Sándorról

Hogyan alakult át a magyar sajtó a rendszerváltozás után, és kik maradtak a háttérben akkor is, amikor látszólag minden megváltozott? Mező Gábor A sajtó megszállása II. – Leszámolás Vadkeleten című kötete a kilencvenes évek médiavilágának vadkeleti korszakát idézi meg, feltárva a politika, a gazdaság és a nyilvánosság összefonódásának kevéssé ismert történeteit.