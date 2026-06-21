„Megtanította a Kárpát-medencét táncolni” – Zsuráfszky Zoltán Timár Sándorról
„Az általa kidolgozott módszer egyedülálló és korszakos jelentőségű, ezt adjuk tovább közösen hazánk és a világ néptáncosainak. A dinamikája, a tudatosságága, a tánc és a népművészet iránti szeretete legendás volt. Híresen sok koreográfiáját vették át a világban, minden nap hivatkozunk rá” – mondta a lapunknak adott interjúban Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője.
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