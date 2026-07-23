József Attila anyakönyvi kivonatától a 900 éves khmer szoborig: igazi kincsek a Füred Art Weeken

A főszervező szerint az elmúlt évek egyik legérdekesebb változása nem elsősorban a kínálatban, hanem a közönség összetételében figyelhető meg.

„Fiatalodik a gyűjtői kör, megjelent az elmúlt években egy új, fiatalabb generáció, akik aktívan érdeklődnek, járnak aukciókra, vásárokra, alakítják a saját gyűjtői koncepciójukat. A műgyűjtés régebben elsősorban az ötven pluszosok időtöltése volt, ma már vannak komoly harmincas gyűjtők, és érdeklődőként megjelent a 20-25 éves korosztály is. A fiatalabbak elsősorban a modern művészetek, az újdonságok iránt nyitottak, ők a kortárs művészet fontos felhajtói. Természetesen az is igaz, hogy a top kortárs művek ára még mindig jóval a top klasszikus művek értéke alatt marad, így könnyebb belépni ebbe a világba, miközben egyre többen tekintenek a műtárgyakra hosszú távú befektetésként”

– mondta Tausz Ádám. Ugyanakkor a vásárlást sok esetben nem kizárólag a piaci szempontok határozzák meg. – Természetesen fontos, hogy mi számít jó befektetésnek, de legalább ennyire meghatározó a személyes kötődés. Megjelenik a szubjektív nézőpont, a művészet iránti szeretet és a gyűjtőszenvedély is, ami különleges ízt ad ennek a világnak – fogalmazott.

Tausz Ádám csaknem három évtizede szervez művészeti eseményeket, tapasztalatai szerint ez idő alatt a kortárs galériák szerepe jelentősen megerősödött, miközben a klasszikus művek továbbra is a piac legstabilabb értékei közé tartoznak. A Füred Art Week ebben a változó közegben szeretne helyet találni magának: olyan rendezvényként, amely nemcsak a gyűjtőket, hanem a művészet iránt érdeklődő új közönséget is megszólítja.