Egymillió lakásban volt bútora: elhunyt a magyar iparművészet egyik meghatározó alakja
Elhunyt Tóth Tibor Pál belsőépítész. A Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész tervező művész, a magyar bútortervezés meghatározó alakja, az MMA rendes tagja életének 85. évében, június 30-án halt meg. Tóth Tibor Pált a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.
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