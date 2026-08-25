halálhírDolly Partongyászhír

80 éves korában meghalt Dolly Parton, a countryzene legendás alakja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Dolly Parton halálhírét unokaöccse, Bryan Seaver erősítette meg. Parton több mint hat évtizedes pályafutása során nemcsak zenészként, hanem színésznőként, üzletasszonyként és filantrópként is maradandót alkotott.

Dani Áron
2026. 08. 25. 21:04
Fotó: SUZANNE CORDEIRO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Parton később a Netflix népszerű sorozatában, a Grace és Frankie-ben is feltűnt: 2022-ben régi Kilenc–ötig partnereivel, Jane Fondával és Lily Tomlinnal találkozott újra a sorozat fináléjában. Így pályája utolsó szakaszában is képes volt új közönségeket megszólítani, miközben a streaminggeneráció számára is ismert és szerethető maradt.

Parton 1966-ban ment feleségül Carl Deanhez, akivel több mint fél évszázadon át élt házasságban. 

Kapcsolatukat tudatosan távol tartották a nyilvánosságtól, férje ritkán szerepelt a sajtóban. Parton többször beszélt arról, hogy családja és a Tennessee-i gyökerei egész életében fontos kapaszkodót jelentettek számára. Bár saját gyermeke nem született, különösen szoros kapcsolatot ápolt nagycsaládjával, és jótékonysági munkájában is kiemelt figyelmet fordított a gyerekek támogatására.

Parton üzletasszonyként is jelentős sikereket ért el. 1986-ban nyitotta meg a Tennessee állambeli Dollywoodot, amely az Appalache-régió kultúráját és hagyományait bemutató, mára világszerte ismert szórakoztatópark lett. Talán még fontosabb öröksége azonban a jótékonysági munkája: 1995-ben létrehozta az Imagination Library programot, amelynek keretében gyermekek milliói juthattak ingyenesen könyvekhez. 

A kezdeményezés idővel nemzetközivé vált, és Parton nevét a zenei sikerein túl az oktatás és a gyermekek támogatása terén is ismertté tette.

Az amerikai kultúrához való hozzájárulását számos állami és kulturális kitüntetéssel ismerték el. Megkapta többek között a Nemzeti Művészeti Érdemérmet, a Kennedy Center kitüntetését, 2004-ben pedig a Kongresszusi Könyvtár „élő legendának” nevezte.

Parton az elmúlt időszakban egészségügyi problémákkal küzdött, emiatt több fellépését is elhalasztotta vagy lemondta. Egyes amerikai sajtóértesülések szerint a halála előtti napokban Nashville-ben kórházi kezelésre szorult, és veseproblémákról, illetve autoimmun eredetű egészségügyi gondokról is beszámoltak, ám ezeket a részleteket a család hivatalosan nem erősítette meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Sírjunk vagy nevessünk?

Bayer Zsolt avatarja

Na, es ezek csináltak „forradalmat” április 12-én.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu