80 éves korában meghalt Dolly Parton, a countryzene legendás alakja

Parton később a Netflix népszerű sorozatában, a Grace és Frankie-ben is feltűnt: 2022-ben régi Kilenc–ötig partnereivel, Jane Fondával és Lily Tomlinnal találkozott újra a sorozat fináléjában. Így pályája utolsó szakaszában is képes volt új közönségeket megszólítani, miközben a streaminggeneráció számára is ismert és szerethető maradt.

Parton 1966-ban ment feleségül Carl Deanhez, akivel több mint fél évszázadon át élt házasságban.

Kapcsolatukat tudatosan távol tartották a nyilvánosságtól, férje ritkán szerepelt a sajtóban. Parton többször beszélt arról, hogy családja és a Tennessee-i gyökerei egész életében fontos kapaszkodót jelentettek számára. Bár saját gyermeke nem született, különösen szoros kapcsolatot ápolt nagycsaládjával, és jótékonysági munkájában is kiemelt figyelmet fordított a gyerekek támogatására.

Parton üzletasszonyként is jelentős sikereket ért el. 1986-ban nyitotta meg a Tennessee állambeli Dollywoodot, amely az Appalache-régió kultúráját és hagyományait bemutató, mára világszerte ismert szórakoztatópark lett. Talán még fontosabb öröksége azonban a jótékonysági munkája: 1995-ben létrehozta az Imagination Library programot, amelynek keretében gyermekek milliói juthattak ingyenesen könyvekhez.

A kezdeményezés idővel nemzetközivé vált, és Parton nevét a zenei sikerein túl az oktatás és a gyermekek támogatása terén is ismertté tette.

Az amerikai kultúrához való hozzájárulását számos állami és kulturális kitüntetéssel ismerték el. Megkapta többek között a Nemzeti Művészeti Érdemérmet, a Kennedy Center kitüntetését, 2004-ben pedig a Kongresszusi Könyvtár „élő legendának” nevezte.