Egy 20 évet késett ördögös kaland Kate Hudson kedvét is meghozta, hogy megint Matthew McConaugheyt idegeire menjen
A Paramount fejlesztés alatt tartja a 2003-as romantikus vígjáték folytatását, és bár a projekt még nagyon korai szakaszban jár, a stúdió Kate Hudsont és Matthew McConaugheyt is szeretné visszahozni. Kate Hudson már producerként csatlakozott a filmhez.
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