Borítókép: Kovács Kati (Fotó: Szalay Zoltán / Fortepan)
Kovács Kati-dalok, amelyeket mindenki ismer – de vajon a részletekre is emlékszik?
Néhány legendás sláger, néhány meglepő kérdés – most kiderül, mennyire ismeri a magyar könnyűzene egyik legnagyobb énekesnőjének pályafutását.
Mikor született Kovács Kati?
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