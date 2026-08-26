Az emlékmű név szerint felsorolja 1956 hőseit, a harcok során elesett szabadságharcosokat és a megtorlás idején kivégzett hősöket egyaránt. A Hargita téri alkotás közvetíti a legegyértelműbben 1956 üzenetét. A kövek egyszerre szimbolizálják a forradalom egyik fő jelképét az utcai barikádot, valamint az összefogást, a magyarok szabadság iránti vágyát, amelyet a kövekből összeálló tömb és az 1956 felirat fejez ki.
Méltó emlékhelyek őrzik az 1956-os hősök emlékét Budapesten
Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóját. A Terror Háza Múzeumot is üzemeltető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány fennállása kezdetétől kiemelt feladatának tekinti 1956, a magyar szabadság örökségének és eszméjének, valamint a pesti srácok és lányok önfeláldozó, hősi emlékének megőrzését. Az alapítvány az elmúlt több, mint negyedszázadban két ’56-os emlékhely létrehozásával is hozzájárult ahhoz, hogy a forradalom és szabadságharc szellemisége és a hősök nevei méltó helyet foglalhassanak el a nemzeti emlékezetben.
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