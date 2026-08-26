Méltó emlékhelyek őrzik az 1956-os hősök emlékét Budapesten

Az emlékmű név szerint felsorolja 1956 hőseit, a harcok során elesett szabadságharcosokat és a megtorlás idején kivégzett hősöket egyaránt. A Hargita téri alkotás közvetíti a legegyértelműbben 1956 üzenetét. A kövek egyszerre szimbolizálják a forradalom egyik fő jelképét az utcai barikádot, valamint az összefogást, a magyarok szabadság iránti vágyát, amelyet a kövekből összeálló tömb és az 1956 felirat fejez ki.