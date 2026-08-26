Súlyos betegség okozta Dolly Parton halálát

Dolly Rebecca Parton 1946. január 19-én született Tennessee államban, a Great Smoky Mountains vidékén. Tizenkét gyermek közül negyedikként látta meg a napvilágot, és már egészen fiatalon kapcsolatba került a zenével. Gyerekként helyi rádió- és televízióműsorokban énekelt, majd közvetlenül a középiskola elvégzése után Nashville-be költözött, hogy valóra váltsa zenei álmait. Pályája gyorsan ívelt felfelé. A fiatal énekesnő Porter Wagoner műsorának állandó szereplője lett, és a vele készített felvételek révén országosan is ismertté vált. Önálló útra 1974-ben lépett, és szólóelőadóként is rövid idő alatt a countryzene élvonalába került. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Jolene, az I Will Always Love You, amely később más előadók tolmácsolásában is világszerte ismertté vált.

Parton tehetségét számos rangos elismeréssel jutalmazták. Több Grammy-díjat nyert, 1999-ben bekerült a Country Music Hall of Fame-be, 2022-ben pedig a Rock and Roll Hall of Fame tagja lett.

Művészete messze túlmutatott a country műfaján: dalai a popzenében is sikert arattak, Whitney Houston az I Will Always Love You 1992-es feldolgozása világsiker lett, és Parton eredeti szerzeménye egyik legismertebb változatává vált, de az énekesnő Miley Cyrus keresztanyjaként és zenei közreműködőjeként is fontos szerepet játszott a fiatal popdíva karrierjében; közösen is készítettek felvételeket.

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