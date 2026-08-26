Meghalt Tim Curry, a Rocky Horror Picture Show sztárja
Nyolcvanéves korában meghalt Tim Curry brit színész, akit a legtöbben Dr. Frank-N-Furter szerepéről ismernek az 1975-ös The Rocky Horror Picture Show-ból - írja a TMZ. A színész hosszú pályafutása alatt számos filmben, televíziós produkciókban és színpadon is szerepelt, többek között ő alakította Pennywise-t Stephen King Az című regényének 1990-es televíziós adaptációjában.
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