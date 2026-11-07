Rendkívüli

„Ezt a mi zsebünk bánja!” – nekiestek a kormánynak az EU-s hitelfelvétel lehetősége miatt

Rendkívüli

Kovács Katalin és a kormány megegyezett, ezzel éles vita érhet véget

Vécépapírra írta a verseit, majd fegyverrel harcolt Budapest utcáin

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hetven éve, 1956. november 7-én halt meg Gérecz Attila, akit a szovjet tankok elleni utcai harcokban ért a halálos lövés. A mindössze 26 évet élt, öttusázóból lett politikai fogoly a váci börtönből a jeges Dunát átúszva szökött meg, cellákban született életműve pedig a mai napig az egyik legfontosabb ’56-os örökség.

Ménes Márta
2026. 11. 07. 11:00
Vécépapírra írta a verseit, majd fegyverrel harcolt Budapest utcáin
Gérecz Attila Forrás: kultura.hu

Szökés és visszatérés a börtönbe

Gérecz 1954. július 18-án, a Duna áradásakor megszökött a váci börtönből. Átúszta a megáradt folyót, és eljutott Budapestre, de három nappal később elfogták. A szökés élményét később Szökés című versében is feldolgozta: a történelmi esemény így nemcsak életrajzának fordulópontja, hanem költészetének része is lett. A szökésért 1955 márciusában további két év börtönbüntetést kapott. Fogsága folytatódott, költői munkásságának jelentős része azonban már ekkor megszületett.

Az 1956-os forradalom idején, november 1-jén a felkelők kiszabadították a Gyűjtőfogházból. A következő napokban bekapcsolódott a forradalmi eseményekbe. November 3-án a kiszabadult fiatal művészek nevében kiáltványt olvasott fel a Politikai Foglyok Országos Szövetségének székházában. A szöveg a nemzeti összefogás és a megbékélés fontosságát hangsúlyozta, egyúttal elutasította a bosszút.

November 5-én már fegyverrel harcolt a szovjet csapatok ellen. Társaival a Blaha Lujza tér és a Dohány utca környékén vett részt az ellenállásban; a harcok során a Dohány utcai Continental Szállóba húzódtak vissza. November 7-én, a Klauzál utca torkolatánál egy szovjet harckocsiból leadott lövés végzett vele. Huszonhat éves volt.

Az életmű utóélete

Gérecz Attila művei csak halála után jelenhettek meg. Életútjának és hagyatékának feltárásában fontos szerepet játszott Hajnal Géza kutatómunkája, amely a kéziratok, levelek és korabeli dokumentumok alapján segített rekonstruálni a költő pályáját. A Gérecz Attila összes művei című kritikai kiadás 2017-ben jelent meg a Kortárs Könyvkiadó és a Tau Terv gondozásában. A kötet a versek mellett műfordításait, prózai írásait és leveleit is közreadja, és a kéziratváltozatok eltéréseit is dokumentálja.

A költő művei más művészeti ágakban is új értelmezést kaptak. Ferenczi György és a Rackajam a Hangzó Helikon sorozatban jelentetett meg lemezt Gérecz verseiből. A megzenésítések a blues és a gospel mellett más zenei hatásokat is felhasználtak. 

Nevét irodalmi díj is őrzi. A Gérecz Attila-díjat 1991-ben alapították; az elismerést 35 év alatti, elsősorban első kötetes alkotók kaphatják meg, akik a névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi munkásságot tudhatnak magukénak.

Gérecz Attila életét és a váci börtönből való szökését dokumentumfilm is feldolgozta. A Szökés a nagy árvíz idején – Film Gérecz Attila emlékére című, 1996-ban készült alkotás a MédiaKlikken látható. A filmben barátok, egykori rabtársak és harcostársak idézik fel a költő életét, és elhangzik a szökés történetét megörökítő verse is. A dokumentumfilm így személyes visszaemlékezéseken keresztül kapcsolja össze Gérecz életének egyik legdrámaibb eseményét annak költői feldolgozásával.

 

1956költőGérecz AttilaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkádár jános

Hruscsov rakta össze a Kádár-kormányt

Pilhál György avatarja

Nem sokáig tartott a kádári engedékenység, a hirtelenjében bejelentett ígéreteket gyorsan kiradírozta a megtorlás.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu