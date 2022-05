Laikusok diktátuma?

Gondot okoz még az ürességtől való félelem is. Valaha a tagolás és a dísz alkotta az „architektúrát”; áttekinthetővé és elfogadhatóvá tette az épületeket. Minél nagyobb volt egy ház, annál nagyobb szükség volt erre. A szem végigjárta a homlokzatokat, és felfogta a házat, akármilyen méretű és arányú is volt az. A sima felület, az egyszerű tömeg viszont a szemlélőre is számít.

Neki magának kell a lelkéből hozzátenni azt, amit az eklektikából tálcán kapott. Sok szemlélő viszont azt mondja: „én nem akarok magamból hozzátenni semmit a látványhoz, mert nekem megnyugvás kell az ismert formák között!” Az új forma viszont nem lehet ismert, mert klasszikus értelemben már nincs „architektúra”.

Az útkeresés jele az 1960-as évektől „posztmodernként” kategorizált építészeti irányzat, amelynek látszólag véletlenszerű archaizálása tudatos és idézet jellegű; a szemlélő tudatalattijában rögződött építészeti archetípusokra épít. Ez az út nem keltett szélesebb körű visszhangot, és az elnevezés is a kategóriákban gondolkodó művészettörténész sajátja maradt. Nem a kategória avult el – hanem a besorolás igénye. Úgy tűnik, korunkban egymás mellett él az iparosított tömegépítészet, a csúcstechnikára alapozott, monumentális reprezentatív építészet és az emberléptékű, személyes építészet.

Bármelyiket kinevezni korstílussá vagy sorrendet felállítani felesleges és értelmetlen. A két pólus az abszolút személyesség és a teljes személytelenség. Egy arctalan épülethez nem kötődünk, de nem is kelt konfliktusokat. A személyessé váló építészetnek van üzenete, de azt nem mindenki fogadja pozitívan. Mégsem kerülhetjük el az építészet személyességét, mert csak személyes építészetnek van üzenete, és csak az az építészet tekinthető igazán építészetnek, amelynek üzenete van. Aki nem üzen, nem vállal konfliktust, az nem alkot. A többi már nem teória, hanem gyakorlat kérdése.

Borítókép: Homlokzatok a VIII. kerületi Salétrom utcában. Ne legyen unalmas? (Fotó: Bors/Móricz István)