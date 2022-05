Makrancosok

Babaágy az irodában

– Hogy bírja ezt a családja?

– Három gyermekünk van, de a szülés után mindig visszajöttem dolgozni. Az egyik fiam születése előtt négy nappal elmentem, és közöltem a vezérigazgatóval, hogy két hét múlva itt leszek. Hitetlenkedett: dehogy leszel itt! Kinek lett igaza? Bort bírálni is úgy mentem, hogy közben a kollégák akkor tartottak szünetet, amikor szoptatnom kellett. De volt itt bent az irodámban egy kiságy, abban aludt a gyerek, a kollégák felváltva figyeltek rá. Így kötődött össze a két családom. Mindenki segített.

– Van kedvenc saját bora?

– Az utóbbi években figyelem magamat, és úgy látom, hogy egy adott évjáratból mindig az a kedvenc, amelyik a „legmakrancosabb”, amelyikkel meg kellett küzdenünk. De, hogy példákat is említsek, ezek közé tartozik a sauvignon blanc, a rajnai rizling, egy-egy cuvée.

– Ha most az interjú után befejezné a mai munkáját, milyen bort venne le a polcról?

– Ha fáradtabban fejezem be a napomat, akkor egy testesebb vörös cuvée-t, mondjuk bikavért választanék. Ami két dologban is segít. Abban is, ha az ember végiggondolná a napját, és abban is, ha nem. Egy laza, könnyedebb nap után akár egy pinot noir is szóba jöhet. De nyáron a teraszon jöhetnek az alacsonyabb alkoholtartalmú fehérek, rozék, akár gyöngyözőborok is. Jól behűtve a szomjat is oltják, és jókedvre derül az ember.

Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

– Ha nem magyar borokról beszélünk, melyek a kedvencei?

– Nyitott vagyok mindenre, de az új-zélandi és chilei cabernet-ket nagyon szeretem. Horvát gyökereim okán is kedvelem a dalmát borokat, az Isztriai-félsziget borait, és nagy kedvenc a grasevina is (az olaszrizling horvát elnevezése – Z. B.). Bárhová utazom, igyekszem minél több bort megkóstolni, és nem sajnálom rá a pénzt.

A családom is tudja, ha külföldre megyünk pihenni, az félig-meddig a borturizmus jegyében telik.

– Mit csinál, amikor nem főállású borász?

– Nagyon szeretek mozogni, most éppen a spinning az egyik kedvenc mozgásformám, és a jóga is pár évvel ezelőtt „bekúszott” az életembe.

A napi rohanásban egy órát magamra figyelek, és ez a testemnek is jót tesz. A fiúk is felfigyeltek arra, hogy ezek után „másik” anyukát kapnak vissza. A családdal nagyon szeretünk biciklizni is. Imádok napozni, fürödni, de az olvasás is hozzátartozik a kikapcsolódáshoz, ha valahol várakozni kell, mindig van nálam könyv. Viszont nem szabad átesni a ló túloldalára! Volt olyan nyár, hogy a férjem külföldre utazott, és két napig nekem kellett a strandra vinnem a gyerekeket, ott jöttem rá, hogy a túlzott nyugalmat nem nekem találták ki, szükségem van a pörgésre, a „menjünk, csináljunk valamit” érzésre.

Névjegy: Nyúlné Pühra Beáta 1970-ben született Kecskeméten. 1996-ban végzett a Kertészeti Egyetem borász szakmérnök-tanári szakán. Nagydoktori címét 2002-ben szerezte. Három gyermek édesanyja. 2000-ben kezdte munkáját a Nyakas pincénél, 2008-tól a pincészet főborásza. Az általa készített borok eddig több mint száz hazai és nemzetközi díjban részesültek. Idén kapta meg a Magyar Bor Akadémiától Az Év Bortermelője 2021 címet.

Borítókép: Szabad Föld/Németh András Péter