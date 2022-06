Mi a magyar, mi magyaros?

Mit gondol a magyar ember a magyar nyelvről? Azt, hogy ez a legsajátabban magyar, benne persze az írás, helyesírás. Ennek alapján választottuk ki a magyar nyelv szimbólumának az ly-t és az ő betűt. De azt is gondolja, hogy kicsi, elszigetelt, megtanulhatatlan nyelv, viszont nagyon gazdag a szókészlete. Tudományosan persze valamennyit helyre kellene tenni, de most nem ez a feladatom. Most csak az a kérdés, hogy mit gondol a magyar ember. Ezt gondolja, és kész.

Karácsony Sándor ezt is írta:

A magyar nyelvet önmagából kell megismernünk, lelkiismeretesen leírnunk, és törvényszerűségeit kodifikálnunk. Rövidebben fogalmazva: itt az ideje megírnunk az első magyar grammatikát, mert rendszeres magyar grammatikánk a mai napig nincsen.

Azt szoktam mondani, hogy van egy másik, nem látható magyar nyelvtan is. S ennek feltárása leginkább az antropológiai nyelvészet (etnolingvisztika) eszközeivel, nem pedig meglévő elméletek szolgai követésével végezhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)