Kifüggesztett koponya

Karinthynak ismét igaza van: már ezt is ismerték az ókori görögök. A mai görög nyelvben a sztászi egyszerűen busz- vagy villamosmegállót is jelenthet, de nem merültek feledésbe azok a jelentései sem, amelyeket több mint kétezer éve használtak. Utalhat álláspontra, sőt nyugtalanító belviszályra, egy politikai közösséget belülről emésztő feszültségre is a politika, azaz a vélemények egészséges ütköztetésének ellentéteként. Thuküdidész írt így a Spárta és Athén között vívódó és ebbe bele is szakadó Kerküráról, a mai Korfuról. Majd a rómaiak történelmébe kiirthatatlanul véste be magát a fogalom; ők már bellum civileként emlegették, és jelentése is jobban hasonlít a mai formájában ismerthez. „Róma nemcsak a körszínházakat és a kövezett utakat, a vízvezetékeket és a villákat, valamint a limest és a latint hagyta örökül a világnak: az egyik leghosszabb életű és lenyugtalanítóbb öröksége a polgárháború fogalma volt” – írja a ma embere számára is jól ismert jelenségről David Armitage. A Harvard Egyetem brit történészprofesszorának nem jelentett gondot, hogy nem volt olvasható átfogó monográfia a témáról; úgy oldotta meg, hogy kutatói ösztöndíját kihasználva írt róla egyet. A kötet most Polgárháborúk – az eszmékből élő történelem címmel magyarul is megjelent a Rubicon Intézet gondozásában.