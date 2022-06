Históriás ének a maffiózók aranykorábúl

De hát, ahogy mondani szokás, vidám idők voltak azok, a helyi erőknél már csak a délszláv háború elől Kecskeméten tanyát verő szerb bérgyilkosok és más, válogatott bűnözők tették színesebbé az amúgy sem eseménytelen hétköznapokat. Utólag belegondolva nem is volt rossz bűnügyi tudósítónak lenni akkoriban a hírös városban.

De aznap az volt. Mert, hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, a főszerk azzal bízott meg, hogy egyik némileg elgyávult kollégám helyett én tudósítsak M. tiltott fegyverviselési ügyéről. M. akkoriban már jó ideje előzetesben csücsült, a bűnügyi aktája tízszeresen haladta meg a Jókai-összest. De hiába punnyadt a börtönben, ha mérsékelten szimpatikus verőemberei odakint kószáltak a város utcáin. Egyikükkel – nevezzük Kicsi Tibinek – már meggyűlt egyszer a bajom. Egy cikk megírása után szívélyesen elbeszélgetett velem egy kávé mellett, mintegy udvariasan érdeklődve középtávú terveim felől, s jelezve, éppen csak megpendítve annak lehetőségét, hogy voltaképpen édesmindegy, milyen terveim vannak, egy kib…tt kút mélyén fogom végezni, ha ilyeneket irkálok a főnökéről. (Erről a kútról már sokat hallottam, és tudni véltem, hogy néhány eltűnés miatt körözött versenyző ott alussza örök álmát, kinn, a pusztán, ama bizonyos kútban.)

Szóval nem volt egészen őszinte a mosoly az arcomon, amikor megtudtam, hogy aznap délután nekem kell tudósítanom M. éppen esedékes peréről. M. lelkialkatáról talán saját maga terveztette, heraldikailag eklektikusnak nevezhető címere árulkodik legjobban: egy kitömött vadkanfej, villogó agyarakkal, búzakalásszal övezve, alul egy Dávid-csillag, felül tán vörös.

No hát, mit volt mit tenni; bennem már akkoriban is túltengett a hivatástudat, így egy Unicummal megerősítve a sajtószabadságba vetett töretlen hitemet átballagtam a megyei bíróság impozáns épületébe. Persze tudtam, hogy baj lesz ebből.

Az is lett. Már az is feltűnő volt, hogy a bírósági folyosó csaknem üresen fogad, de szerencsére két fegyveres őr azért ott sétálgatott a biztonság kedvéért. A fordulón túl ült M. teljes életnagyságában, mellette két verőembere. Kicsi Tibi értetlenül rám bámult, és a rá oly jellemző visszafogottsággal megkérdezte, mi a f…t keresek én itt. Meg akarok-e tán halni?

Hazudnék, ha azt mondanám, hetykén feleltem neki. Valami kaparhatta a torkom, mert nem hallotta tisztán egyikük sem a válaszomat. Immár M. nézett rám búsan, némi hitetlenkedéssel a tekintetében. „Nem mondtuk már neked, hogy bele leszel b…va a kútba te is, hülye gyerek?”Tanácstalanul a két fegyveres őrre néztem, tőlük várva segítséget a sajtószabadság biztosításához, de M. unottan rájuk förmedt, hogy húzzanak a p…ba. El is húztak azok, igen engedelmesen. Ez egy kicsit elgondolkodtatott, mert ezzel az erőviszonyok végleg kezdtek felborulni, és nem épp az én javamra. Látva a helyzet feszült voltát, Kicsi Tibi – tán a korábbi, már-már szívélyes kávézásunkra tekintettel – félrevont, és megkérdezte, voltaképpen miért akarok meghalni éppen ma. Jeleztem neki, hogy nincsenek ilyen terveim az elkövetkező nyolcvan évben, de ő csak nézett rám megértőn, mégis borongós szemmel, mintegy korai halálom fölött mélázva. És akkor elővette a pisztolyát. Biztosított róla, hogy meg van töltve, de jeleztem, hogy nem állt szándékomban kételkedni szakmai felkészültségében; csak nem állít már be a bíróságra töltetlen fegyverrel.

Az volt a baj, hogy társa, akinek nem tudtam a nevét, Tibinél sokkal bárdolatlanabb volt, és szemmel láthatóan a szúró-vágó fegyvereket részesítette előnyben. Ideiglenesen visszavonulót fújtam hát, stratégiailag a rugalmas elszakadás eszköztárából merítve – egész a szerkesztőségig vonva hátra megfigyelési pontomat.

A főszerk nem bizonyult kellőképp belátónak, és úgy vélte, jó megoldás lesz egyik fiatal kollégámmal visszaküldeni, hátha ketten semlegesíthetjük M.-et, aki közben már síkidegileg állapotba került.Visszaballagtunk Ernővel, de utólag megvallom, nem fűztem különösebb reményt az ügyhöz. Sajnos ekkorra már nemcsak M. volt idegileg állapotba hergelődve, hanem az emberei is. S hogy eme eset felidézése ne feszítse szét a terjedelem szabta korlátokat, még meg kell jegyeznem, harmadszor is szerencsét próbáltunk, mert a főszerk akkor már a helyettesét is elküldte velünk, noha jeleztem, csak akkor látom biztosítottnak küldetésünk sikerét, ha Uzival vagy Berettával is felszerel minket, de a főszerk ehelyett csak idegesen telefonálgatott, és fennhangon emlékeztette a felhívott egyéneket arra, hogy az országban sajtószabadság van. Arról sajnos megfeledkezett, hogy a sajtó egyik legbőkezűbb támogatója városunkban éppen M. volt akkoriban.

De hát mit törődtem én akkor ezekkel az összefüggésekkel! Legmerészebb terveim arra korlátozódtak, hogy estig megpróbálok valahogy életben maradni. Ami a jelek szerint sikerült is, hiszen különben ki a fene írná ezeket a sorokat, ugyebár…