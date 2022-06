A hazánkban is elstartoló Disney+ mindenki számára kínál valamit a tündérmeséktől a szuperhősökig. A Disney még 2019-ben kebelezte be a rivális Murdoch-csoporthoz tartozó 21st Century Fox film­stúdiót, így hivatalosan is tulajdonosa lett az Avatar, az Alien, a Deadpool, A majmok bolygója, A Simpson család, az X-akták,­ az X-Men és sok egyéb film és sorozat franchise jogainak. Persze már rég az övé a Marvel, a Csillagok háborúja és a Pixar is, a régi rajzfilmklasszikusok mellett felvonuló népszerű tartalmakkal pedig nehéz lesz tartani a lépést a vetélytársaknak. A technológiai cégek óriási veszélyt jelentenek a hagyományos médiacégekre, elvük ugyanis annyi: vagy növekszel, vagy szállj ki!

A szórakoztatás terén a legutolsó generációváltás az 1980-as években történt, amikor a kábeltévé megtörte a hálózati televíziózás dominanciáját. Az MTV 1981-ben élő adásban egy űrhajósról készült felvétellel indult, amint zászlót tűzött a Holdra: benyújtottuk az igényünket a jövőre. Ma szemtanúi lehetünk az új kor eljövetelének: a streamelés egy évtizede növekszik, 2018-ban a streamingcsatornák előfizetőinek száma (613 millió) először haladta meg a kábeltelevíziós előfizetőkét (556 millió) világszerte az Amerikai Filmszövetség adatai szerint. A Disney egyértelműen ehhez az új világrendhez alkalmazkodott, melyet ma már nem filmstúdiók, hanem streamingszolgáltatók és a mögöttük álló technológiai óriáscégek uralnak.

Ricky Gervais brit humorista a bizniszbe épp akkor beszálló Apple The Morning Show című sorozata kapcsán szólt be a cégnek a 2020-as Arany Glóbusz-gála házigazdájaként: „Nagyszerű dráma a méltóság fontosságáról és a helyesen cselekvésről, amelyet egy Kínában izzasztóműhelyeket üzemeltető cég készített” – mondta, majd még azt is hozzátette, hogy a teremben ülő filmesek hiába vallják magukat woke-nak, ha olyan múltú cégeknek dolgoznak, mint az Apple, az Amazon vagy a Disney. „Ha az ISIS indítana streamingszolgáltatást, azonnal hívnátok az ügynökötöket!” – szúrt oda a teremben kínosan heherészőknek a komikus. Az Apple nem kommentálta a megjegyzést, az internet népe szerint viszont Gervais csak hangosan mondta ki, amit gyakorlatilag mindenki gondol.