Százhuszonöt éve született a legsikeresebb székely magyar író

Legismertebb műve az Ábel-trilógia, amelynek első része, az Ábel a rengetegben (1932) a 2005-ös Nagy Könyv felmérésen a 13. legnépszerűbb magyar nyelven olvasható könyv lett.

Az Ábel-trilógiát Mihályfy Sándor 1994 és 1998 között filmre vitte. Bár a film látványában, filmszerűségében kissé elmarad a regény esztétikai színvonalától, de a színészvezetés és Tamási utánozhatatlanul humoros nyelvezete így is szerethetővé teszi az adaptációt. Még így is csoda, hogy a film elkészült, és a műfajban sajnos azóta sincsenek jobbak, amelyekkel össze lehetne vetni. Az Ábel-regényekben az író feldolgozza saját ifjúkori élményeit, az amerikai tartózkodásának tapasztalatait is. A harmadik részben olvasható az a mondat, amelyet egy néger (politikailag korrektül mondva afrikai amerikai) szájába ad:

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

A mondat szállóigévé vált, és aligha van olyan magyar, aki ne ismerné. Ilyenkor mondják, hogy az a nagy író, akit azok is tisztelnek, akik semmit sem olvastak tőle.

Tamásit viszont ma is sokan olvassák. Művei ott vannak a közoktatás kötelező és ajánlott olvasmányai között. Életművével kapcsolatban nem is az a kérdés, hogy ismerjük-e, szeretjük-e azt, hanem hogy arányos, mély és átfogó képünk van-e róla. A prózáján kívül ismerjük-e a színműveit, azok átdolgozásait? Vannak-e fontos, elfelejtett vagy mellőzött könyvei? Van-e az Ábel-trilógián kívül műveinek más filmes feldolgozása? Most néhány ilyen kisebb kiegészítést, arányosítást említek, remélve azt, hogy ha nem is az életművét kutatóknak, de az olvasóknak szolgálhatok érdekes információkkal.