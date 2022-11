„Kíván-e kegyelemért folyamodni?”

A népbírósági tárgyalás az akkor már megszokott mederben zajlott. Jánynak nem voltak illúziói. Bátran és tisztességesen viselkedett vádlóival, a hamis tanúságtevőkkel szemben. Az ítélet kimondatott: golyó általi halál.

Utolsó óráit családja férfitagjaival töltötte. Elindult végső útjára, követte nem kevés egykori katonáját, bajtársát és barátját. […]

A háború és a háborús veszteségek természetesen egyetlen nemzet életében sem eshetnek pozitív megítélés alá, csak akkor, ha a háború győztes volt. A huszadik századi Magyarország háborúi pedig nem voltak győztesek, de úgy vélem, hogy ennek ellenére az azokban hősi halált halt, hadifogságban életüket veszített, a munkaszolgálat során elhaltak emléke megőrzendő, így azoké is, akik felelősek voltak, és kellett, hogy azok legyenek minden katonai döntésükért. […]

Kijár az emlékező főhajtás Jány Gusztáv emléke előtt is, aki nem volt más – és nem is akart több lenni –, mint katona. Katona, aki neveltetését nem megtagadva szolgálta hazáját; híven az esküjéhez, ragaszkodva az elveihez. Számára az eskühöz való ragaszkodás, a legfelsőbb helyről kapott parancsok végrehajtása megkérdőjelezhetetlen volt. S ez okozta vesztét is.

(Szakály Sándor: Golyó által, törvénytelenül. Az idézet forrása: magyaridok.hu)

Hetvenöt éve, 1947. november 26-án végezték ki vitéz Jány Gusztávot, a Don-kanyarnál vereséget szenvedett Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg parancsnokát.

Borítókép: Német Stadion (korábban Balitszkij Dinamo Stadion, ma Valerij Lobanovszkij Dinamo Stadion). A 2. magyar hadsereg hadműveleti területről való kivonásának alkalmából rendezett ünnepség és tábori mise. A tribünön jobbról az ötödik Jány Gusztáv vezérezredes, a hadsereg parancsnoka. (Fotó: Fortepan/Miklós Lajos)