Kitiltás és emberjogi jelentések: jelenségek egy torzult világból

A külügy demokráciáért és emberi jogokért felelős hivatala — amely egyébként háromszázmillió forinttal támogatja a Telex „akadémiáját”, akármit jelentsen is ez – nem sajnálja az adófizetők pénzét, hogy megvizsgálja az aprócska Sao Tomé és Príncipe vagy Andorra emberjogi helyzetét is. Jut papír Magyarország kivesézésére is, mint arról írtunk is e hasábokon. Persze senki nem jó bíró a saját ügyében, meg aztán könnyen ránk süthetik a sértődékenység bélyegét, ezért lapozzunk, de azért ne mindjárt az Oroszország-fejezetre, amelyet csak különösen erős idegzetűeknek ajánlunk… Válasszunk példának egy olyan országot, amelyet Tell Vilmos óta a demokrácia, a nyugalom, a béke hazájának tartanak, s amely vajmi kevéssé szenvedi meg az EU- és NATO-tagság hiányát: Svájcot. Nos, nem szívesen lennénk a berni igazságügyminiszter helyében! Svájci jogvédők jelentése alapján az amerikai diplomácia – nem tanulva Cyranótól: „hogy más mondja, azt nem tűröm el!” – felhánytorgatja például az őrizetesek túl hosszúnak ítélt elkülönítését, különösen egy „fekete, mentálisan beteg és erőszakos fogolyét, aki rátámadt a büntetés-végrehajtási dolgozókra és más őrizetesekre”. Virtigli rasszizmus ez Európa közepén! De tollforgatónak sem szegődnénk el a svájciakhoz. Cenzúráról is szól ugyanis a jelentés: egyes újságírók már önmagukat cenzúrázzák, hogy kikerüljék a fenyegető publikációs tilalmat. Ha kedves olvasóink is úgy gondolják, rögvest levelet írhatnak a washingtoni kongresszusnak: szavazzon meg Abrams harckocsikat a valaha dicső Helvécia felszabadítására…

A más szemében a szálkát, a magáéban a gerendát sem – tartja a mondás. A kínaiak egyszer kitalálták, ellenjelentést készítenek, tükröt tartva a magát az emberi jogok felülbírálhatatlan őrének tartó Amerika elé. De olvashatunk az amerikai sajtóban is ezt-azt, például az Európában – nálunk vagy Svájcban – elképzelhetetlen amerikai gyermekkizsákmányolásról, az autógyárakban, húsfeldolgozó üzemekben gürcöltetett 12-16 évesekről, akiknek iskolában lenne a helyük. A keresletet a profitéhség teremti meg, a kínálatot pedig jobbára a szüleik nélkül érkező bevándorló gyerekek adják ehhez a gyakorlathoz. A munkaügyi ellenőrzések szerint egy év alatt 835 amerikai vállalat több mint 3800 gyermek esetében sértette meg a munkaügyi előírásokat – és ez csak a lefülelt jogsértéseket mutatja. Hozzáfűzhetné ezt az amerikai külügy a nagy emberjogi dossziéjához, már csak saját hitelessége érdekében is. A világ pedig – ellenállva a nyugati nyomásnak – felszámolhatna egy másik egyoldalúságot, és visszaengedhetné végre az orosz sportolókat a világversenyekre.