Baráti tűz Amerikából

Ez mindenesetre megnyugtató. Mik a levonható konzekvenciák? Mindenekelőtt az: még szerencse, hogy nem az a szándék, hogy ítéletnek tekintsük a meghívotti listáról való lehagyásunkat. Hisz mi lenne, ha még az is volna? Csapatokat küldenének ellenünk? Vagy újabb szankcióknak néznénk elébe – most már nyíltan Washingtonból adresszálva? Másrészt viszont lehet – legyünk bizakodóak –, hogy az új idők új szelét jelezve olyan szuperdemokráciának tartanak minket, amelynek ilyen továbbképző guggoldákra már nincs is szükségük.

A magunk részéről ezt a verziót tartjuk a legvalószínűbbnek és ez mindjárt megmagyarázza, miért nem fedte fel a kilétét ez a jól értesült magas rangú hivatalnok. Hát mert Amerikában esetleg már nem hoz túl sokat a népszerűségi konyhára a magyarellenesség. Ki tudja? Talán még az is előfordulhat, hogy Joe Biden volt ez a bizonyos, neve elhallgatását kérő magas rangú tisztségviselő. Ez esetben viszont nem lennénk David Pressman ideiglenesen hazánkban állomásozó budapesti nagykövet helyében, aki hatásköri túllépésével, ellenségeskedésével, provokációival folyamatosan aláássa az Egyesült Államok magyarországi respektjét.