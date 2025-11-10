Árad a sárga irigység

Sokan úgy vívják ki maguk iránt az érdeklődést, hogy olyan blődséget, abszurd dolgot állítanak, amely hallatán-olvastán az emberek jelentős része felkapja a fejét és tényleg odafigyel, mert kíváncsi, valóban jól értette-e. Például Hadházy Ákos függetlenként számontartott radikálbaloldali botránypolitikus kirohanását arról, hogy Orbán Viktor egy pszichopata köztörvényes bűnözővel, hazudozóval tárgyalt Washingtonban Donald Trump amerikai elnök személyében. A magyar miniszterelnök Hadházy értelmezésében ráadásul a szuverenitásvédelem jegyében megad neki bármit, ha segíti hatalma megtartását, például kap némi haladékot az orosz olajra kivetett szank­ciók ügyében.

Nem különbözik azonban sokban ettől szellemi, politikai tejtestvére, Magyar Péter reakciója sem, aki szintén valóságos őrjöngő show-t vágott le közösségi oldalán a gyűlölt-irigyelt kormányfő egyesült államokbeli óriási sikerei miatt.

A Tisza Párt nevű trójai, azaz brüsszeli faló képződmény vezére überelte a dühös dinkaságban Hadházyt, mert ő meg úgy vélekedik, hogy a kormányfő eladta Magyarországot az amerikai elnöknek. Ezenkívül az ország további eladósításáról hordott össze valami nehezen követhető, zavaros mondatfüzér-szörnyeteget. Ember legyen a talpán, aki ki tudja hüvelyezni, miért kárhoztatandó, hogy időhatár nélküli szankciómentességet kaptunk Trump elnöktől és hozzájárulnak az atomerőművek bővítéséhez és építéséhez. Az meg, hogy az Egyesült Államok lesz Orbán IMF-je, olyannyira értelmezhetetlen zagyvaság, hogy feltehe­tően ő maga sem tudná megmondani, mire gondolt. A kusza lelkivilágú szektafőnök egyik helyen az ország további eladósítását vizionálja sötét színekkel, másik posztjában pedig mérgesen azon borong, hogy gyűlöletének kormányfői tárgya sok milliárd dolláros mentőcsomagot kért az amerikai elnöktől. Olyan, mintha végleg bekattant volna. Nem lehet egyszerre adni a pénzt, meg elvenni. Most kapunk Amerikától pénzt, vagy visznek tőlünk? Döntse már el, melyiket választja. Meg különben is: az IMF mint szidalmazási céltábla? Nem lesz ez egy kicsit erős a brüsszeli, amerikai balos megbízók szemében? Hisz a Nemzetközi Valutaalapot csak hajlongva, szent áhítattal szabad emlegetni liberálglobalista berkekben.



Amúgy sok mindent elárul a tiszás műpárt vezérének komolyanvehetőségéréről, hogy a trágárságáról hírhedtté vált fake news aktivistával került egy gyékényre, illetve szintre.

Milyen pitiáner, kisszerű képet alkothat róla a nagyközönség? Mondhatnánk erre, hogy hazug ember mind a kettő, verje meg a jeges eső, csakhogy a balfék duó egyik tagja mégiscsak aspirál a miniszterelnöki bársonyszékre, így az ő esetében a krónikus komolyanvehetetlenség hatványozottan esik a latba. Érthető tehát a feldúltsága, s pulykamérge, mivel elégedetlenek lehetnek a főnökei. Hát milyen hátráltatási, szabotálási eredményeket tud felmutatni, amikor a Brüsszel által elmozdításra, s megsemmisítésre kijelölt patrióta kabinet éppen sikert sikerre halmoz? Ez bizony a brüsszeli kormánybuktató reményeknek is beteheti az ajtót. Ha így megy tovább, még az ő összbaloldali kormányfő-jelöltségének is lőhetnek.

Persze lehet tudni a fő kiváltó okát, amiért árad a sárga irigység a Brüsszel-függő tiszás oldalból. Főként azt nem bírják megemészteni, hogy a szankciók alóli mentességen túl védőpajzsot, pénzügyi mentőcsomagot is kaphatunk veszély esetén Washingtontól. Ez pedig azt jelzi: végérvényesen harangoztak annak a hamis, ósdi dogmának, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal csak a baloldal lehet jó viszonyban.

