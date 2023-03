Bidenék demokráciacsúcsa

És most itt állunk, és nézünk. Az Egyesült Államok elnöke hazudott és lebukott. Ilyenkor le kellene mondania. Persze nem fog. Hiába kötelezné erre az alkotmány is, semmi sem fog történni. Volt már ilyen, Clinton és Monica románca idején az Ovális Irodában. Akkor az volt a menekülő út, hogy az USA legfelsőbb bírósága kimondta, az orális szex nem számít valójában szexnek, így az elnök tulajdonképpen nem hazudott. Az volt a pillanat, amikor úgy 160 millió amerikai férfi csapott diadalittasan a levegőbe, és este beszóltak a konyhába: – Anyukám, beugrom ide a sarki kuplerájba, de semmi szex, csak egy kis sz…patás lesz!

Biden a kínaiaktól kapott eddig több mint egymillió dollárt, és letagadta. Hazudott. Történni fog valami? Semmi sem fog történni.

Majd menet közben kiderült ez is – nagyon figyelj:

„Az Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt bevezetett amerikai szank­ciók nem terjednek ki azokra az orosz oligarchákra, akik üzleti kapcsolatban állnak Joe Biden amerikai elnök családjával – nyilatkozta ­James Comer, az amerikai képviselőház ellenőrző bizottságának republikánus párti vezetője. A Breitbart jobboldali amerikai hírportál emlékeztet: a washingtoni külügyminiszté­rium 893 orosz állampolgárral szemben vezetett be vízumkorlátozásokat, összesen pedig 1500 új szank­ciót, illetve 750 módosított szankciót rendelt el Oroszország ellen. A büntetőintézkedések alól azonban mentességet kapott Jelena Baturina és Vlagyimir Jevtusenkov. Baturina 2014-ben 3,5 millió dollárt utalt át a részben Joe Biden fia, Hunter Biden által alapított Rosemont Seneca Thornton befektetési vállalatnak azzal a céllal, hogy belépést nyerjen az amerikai ingatlanpiacra. Az építőiparban tevékeny milliárdos – Oroszország egykori leggazdagabb milliárdosnője – két évvel korábban 40 millió dolláros ingatlanpiaci üzletet kötött Hunter Bidennel. Mindezeket az alkukat akkor kötötték meg, amikor Joe Biden volt az Egyesült Államok alelnöke. Az informatikai és mobiltelefonos üzletágakban érdekelt Jevtusenkov ugyancsak az Egyesült Államokban kívánt üzletelni, ennek érdekében személyesen is találkozott Hunter Bidennel 2012-ben a New York-i Ritz-Carlton szállodában – erről a New York Post értesült korábban. Amikor újságírók a kivételezett orosz oligarchákról kérdezték nemrég Karine Jean-Pierre fehér házi szóvivőt, azt mondta, nem hajlandó Hunter Biden ügyeiről beszélni.”

Milyen bájos, nem?