Angol tudósok békerevíziót javasolnak

A Magyar Tudományos Akadémia alapításának századik évfordulóján rendezett ünnepségen Horthy Miklós kormányzó azt mondja a november 4-i Budapesti Hírlap szerint: „Most száz esztendeje indult meg a magyar nemzet életének egyik legtartalmasabb korszaka: a reformkor. Megindult Széchenyi István fellépésével, akinek első cselekedete a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása volt. Az ő örök érdeme, hogy felismerte ebben az intézményben a nemzet kulturális fejlődésének leghathatósabb eszközét. Mert nem állhatott volna meg a magyar Európa közepén nyelvének kipallérozása és művelődésének elmélyítése nélkül.” Az államfő szerint ezáltal nemzetmentő és nemzetépítő munkát végzett, amikor intézményesen folytatta Bessenyei György és Kazinczy Ferenc művét, és megvetette az alapját a tudományok rendszeres művelésének. Kiemeli:
Sok száz magyar elme szellemi munkáját fogja össze nemzeti cselekedetté a százéves Akadémia. Innen van az, hogy a mai korszakos évfordulón az egész nemzet bensőséges szeretettel és osztatlan elismeréssel fordul Akadémiánk felé, amely kiolthatatlanul beleszövődött a nemzet életébe.
Horthy Miklós üdvözli, hogy sok rangos külföldi vendég jött el az eseményre: „Őszinte örömömnek adok kifejezést afelett, hogy a népek szellemi együttműködésének nemes vágyától vezetve a hazánkkal és művelődésünkkel rokonszenvező vagy az iránt érdeklődő nemzetek ily szép számmal küldték el hozzánk kimagasló képviselőiket.”