Angol tudósok békerevíziót javasolnak

A T. Ház törvénybe iktatja gróf Széchenyi István emlékét. Az erről szóló törvényjavaslat nemzetgyűlési tárgyalása során gróf Bethlen István miniszterelnök kifejti a 8 Órai Ujság november 5-i tudósítása szerint: „A nagy férfiakkal úgy vagyunk, hogy a kor múlásával változik az a kép, amelyet őróluk alkotunk magunknak, változik a felfogás. Szavaikat idézzük, de más cselekvések, más törekvések érdekében, mint amelyek az illetőket annak idején jellemezték, sőt, gyakran ellentétes törekvések érdekében.” A kormányfő kéri, hogy mindenki csendesedjen el, és fordítson öt percet Széchenyi emlékére. Továbbá: „Szenteljük az emléket ne csak szavakkal, hanem elsősorban azzal az érzéssel, hogy elválaszthat minket a politikai meggyőződés, elválaszthatnak a követett célok és eszközök, elválaszthatnak az indulatok és néha a szenvedélyek is, legyünk azonban mindenkor tudatában annak, hogy mi, egy nemzet képviselői kizárólag a haza érdekében dolgozhatunk. (Élénk helyeslés és taps a jobb- és baloldalon és a középen.) És szenteljük Széchenyi emlékének ezt az öt percet azzal a fogadalommal, hogy ennek megfelelően kívánunk Magyarország jelen helyzetében is cselekedni.”

Kifejti minden parlamenti párt helyeslésétől kísérve, hogy a legnagyobb magyart egyik politikai irányvonal sem sajátíthatja ki.

„Széchenyi István nem volt sem demokrata, sem reakcionárius, nem volt sem kuruc, sem labanc, sem liberális, sem konzervatív: egyedül és kizárólag magyar volt.” A magyar politikai erők egységét szorgalmazza Széchenyi öröksége nyomán. „Mi a mai kornak vagyunk gyermekei, amely kor talán egymással szemben álló világnézeti pártokra bontotta a nemzet egységét, ezzel szemben azonban arra kell törekednünk, hogy Széchenyi István példáját követve, ezeket az ellentéteket vissza tudja vezetni arra a közös nevezőre, amely […] Széchenyi István lelkivilágában olyan tökéletes harmóniává tudta olvasztani egyik oldalon talán a forradalmi haladás vágyát, másik oldalon pedig a nemzet biztonságának kategorikus imperatívuszát.”