Elkésett reformkor

Már Gyulai Pál irodalomtörténész, költő és író Vörösmarty életrajza című híres művében megírta, hogy a kétszáz éve megjelent nagy nemzeti eposz hatása mind az irodalmi körökre, mind a műveltebb közönségre rendkívül nagy volt: „A politikában a kihirdetett országgyűlés, az irodalomban Zalán futása volt a beszéd főtárgya. Természetesen a politikai érdek volt a hatalmasabb, de az ősi jogok védői s az ősi dicsőség dalnoka közti rokonságot mindenki érezte, magok az illetők legjobban. Az ország jogait visszakövetelő s a nemzeti fájdalom hangját hallató szónokok beszédeihez jól illett az eposznak mind tárgya, mind hangja. Vörösmarty egy politikai nagy pillanatban lépett föl, mintegy a kor kifejezése volt, s költőjévé avatták”.

A politikai nagy pillanat valójában két évig tartott – az 1825 szeptemberében összeült országgyűlés 1827. augusztus közepén ért véget –, ezért sem lehet egy konkrét naphoz kötni a reformkor kezdetét, habár azt sokan gróf Széchenyi István 1825. november 3-i fellépésétől számítják. Az országgyűlés alsótáblájának kerületi ülésén a harmincnégy éves huszárkapitány felszólalásában felajánlotta birtokai egy évi jövedelmét egy intézmény alapítására, mely a hazai nyelv művelésére s gyarapítására lesz hivatott. Így és ezért november 3-a a Magyar Tudományos Akadémia születésnapja. Emellett sokan azért tartják az 1825–27-es pozsonyi diétát a reformkor kezdetének, mert ezt követően – a korábbi hosszú pauza után – az uralkodó rendszeresen összehívta az országgyűléseket, amelyek politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális s egyéb reformelképzelésekről és -javaslatokról tárgyaltak.

Ez a majd negyedszázados folyamat az 1848. évi áprilisi törvényekkel zárult le, amelyek jogi formába öntötték a magyar társadalom polgári átalakulását, egyben a modern, alkotmányos nemzetállamot.

SZÉCHENYI ISTVÁN: STADIUM (RÉSZLET) „Hunnia minden lakosinak polgári létet adni! – ím, ez, amit 1832-ben teljes meggyőződésem szerint honunkra nézve nemcsak nem idő előttinek, sőt szinte már idő utáninak tartok. Hanem valamint minden bizonnyal jobb lett volna 1792-ben gyökeresen megjavítni alkotmányunkat – aminthogy annak szükségit az akkori deputationalis munkák után ítélvén, felette jól átlátták negyven esztendővel ifjabb s így tapasztalatlanabb eleink –, úgy 1832-ben sokkal józanabb azt végre, idő hozta abususibúl kivetkeztetni s a természet alapira állítni, mint megint más negyven esztendőt csendesen bevárni akarni s így folyvást; mert elvégre bizony késő lesz, s akkor hazánk egy az egekbe dicsően emelkedett építmény helyett, melynek sarkalatja tartós, egy minden sarkaibúl kidűlt rommá fog bomlani, mely alatt a magyarnak még emlékezete is elenyészend.”

Ugyanakkor számos történész úgy véli, a reformkor inkább a következő pozsonyi országgyűléssel, 1830-ban vette kezdetét, amely év elején Pesten megjelent Széchenyi Hitel című könyve, Arany Jánost idézve:

a lét és nemlét közti határon egekbe nyúló hármas pyramid

első remekműve. De akár 1825-öt, akár 1830-at nézzük, helytálló Mályusz Elemér, a méltatlanul elfelejtett kitűnő történettudós azon megállapítása, hogy „Széchenyi kora”, melyet tankönyveink az 1825–1848 közti évekkel jeleznek, köztudatunkban úgy él, mint történelmünk legszebb periódusa, amely a követésre méltó felemelő példák százait állította az utókor elé. Elsők között Horváth Mihály történetíró tette – Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig című, 1864-ben Genfben megjelent művében – Széchenyi föllépését Magyarország új életre ébresztő tényezőjévé. Nyomában az a felfogás vált uralkodóvá, hogy 1825-től új, az előbbivel kapcsolatban sem levő kor kezdődik, és az 1790–1825 közti reformmunkálatok háttérbe szorultak, elmosódtak.