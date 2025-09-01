Falak közé szorított vallás – hetvenöt éve oszlatták fel a szerzetesrendeket

Egyetemista koromban nyolc féléven keresztül voltam a hallgatója Puskely Mária (1933–2022) történész, irodalmár, iskolanővér szemináriumainak, amelyek során alaposan, egy kivételesen nagy egyház- és művelődéstörténeti háttérrel rendelkező oktató segítségével ismerkedhettem meg a keresztény szerzetesség történetével. A katolikus szerzetesi hivatással személyesen is több fórumon találkoztam, hiszen négy évig a szegedi piaristák gimnáziumának voltam a növendéke, majd a teológiai főiskola hallgatójaként számos szerzetesi közösséggel kerültem kapcsolatba, kutatóként pedig több ilyennek a történetével foglalkoztam.

A szerzetesség története Magyarországon párhuzamba állítható a katolikus egyház és a Kárpát-medencei oktatás történetével. A kereszténység fölvétele után ugyanis szerzetesi központként működött a Szent Márton-hegyi (a mai pannonhalmi) bencés monostor, amelyről tudjuk, hogy az első magyarországi iskolát is működtette – s tartja fönn mind a mai napig 996 óta. A szerzetesi spiritualitás az ortodox és a katolikus hagyományban elválik a papi hivatástól. A szerzetesi életforma – amely lehet magányos és közösségben megélt is – ugyanis külön karizma (vagyis a Szentlélektől származó sajátos kegyelmi ajándék). Gyökerei az ókori közel-keleti és észak-afrikai sivatagokba vezetnek vissza, ahol az első szerzetesi regulát a kopt Thébai Szent Pakhomiosz állította össze a IV. század első felében. A szerzetesi életnek a szolgáló szeretet van a középpontjában, amely elsősorban az oktatásban, a nevelésben, a betegápolásban, a szociális gondoskodásban vagy éppen a kontemplációban, a szemlélődésben valósul meg. A szemlélődést, amelyet a felvilágosodás korában és a kommunista diktatúra idején egyaránt támadtak, nem üres időtöltésként, munkakerülésként vagy lustálkodásként kell elképzelnünk – ahogy ezt ellenzői és bírálói állították –, hanem olyan lelki tevékenységként, amely az Isten és az ember közötti szeretetkapcsolaton való elmélkedést és az állandó imádságot jelenti. Hogy ez utóbbiból – a katolikus tanítás szerint – valamennyi élő és elhunyt (főleg a katolicizmus szerinti tisztítótűzben szenvedő lélek) részesüljön, az emberek üdvösségének javára.