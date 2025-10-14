Amerika értékeli, hogy ellenállunk a szélsőségeknek

Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

Magyarország gazdaságának egyre növekvő javulását prognosztizálja az Egyesült Államok, és mezőgazdaságunk fejlesztésében látja a kitörési pontot. A Népszínház ötvenéves jubileumát ünnepli Blaha Lujza téri régi épületében, ahol már a Nemzeti Színház működik. Nyilvánosságra hozzák a jövő évi költségvetést, amelyben a kormány 29 milliárd koronát szán új vidéki népiskolák építésére. Bethlen István miniszterelnök egy rendezvényen leszögezi: nemesebb feladata a magyar külpolitikának nem lehet annál, mint hogy a magyar nemzet egyenlőségét helyreállítsa, mert evvel a világ békéjét is biztosítani lehetne.

Megyeri Dávid
2025. 10. 14. 5:50
Az Amerikai Egyesült Államok nagyra értékeli, hogy Magyarország határozottan lép fel a felforgató irányzatok ellen ― írja meg a 8 Órai Ujság október 13-án. Azt közlik: a Wiener Allgemeine Zeitung New York-i tudósítója „amerikai köröknek a magyar újjáépítésről táplált véleménye dolgában a legkedvezőbb értesüléseket szerezte. Kijelentették neki, hogy az Egyesült Államokban sokra értékelik, hogy Magyarország hatásosan védekezik a felforgató irányzatokkal szemben és elejét veszi a társadalmi rend minden megrázkódtatásának.” Biztatónak ítélik Magyarország gazdasági kilátásait is; főként a mezőgazdaság fejlesztésében látják a kitörési pontot. Úgy fogalmaznak a bécsi napilapnak:

Az ország mezőgazdasági jellege magával hozza egész gazdasági életének megingathatatlan és egyre növekvő javulását. Erre épül fel Amerikának az a bizalma is, amellyel a magyar hiteltörekvések találkoznak.

A Népszínház jubileumi előadását közfigyelem övezi. A Budapesti Hírlap október 16-án ír az 1920-tól a nemzet ünnepelt színésznőjének, Blaha Lujzának a nevét viselő téren található színházról, amely 1908-tól átadta épületét az állandó otthon nélkül maradt Nemzeti Színháznak. Így tudósítanak az ünnepélyes eseményről: „Megalapításának ötvenéves évfordulóját ünnepelte ma a Népszínház. Az ünnepi előadáson A falu rossza került színre. A díszelőadáson a meghívott nézők között ott volt a kormányzó, a főváros képviselete, az irodalom, a tudomány s a művészet számos kitűnősége. Mikor a függöny szétnyílt, a színpadon ott ültek a régi Népszínház tagjai. Középen állt a régi direktor, Rákosi Jenő, akit forró tapsvihar üdvözölt, s aki igen benső, mély és meleg hangú beszédet mondott.” A korszak ünnepelt írója

visszaemlékezett a Népszínház alapítóira, építőire, díszletezőire, munkásaira, arra a hihetetlen nagy áldozatkészségre, amely az épület fundamentumát lerakta, falait felépítette és tető alá hozta.

A Népszínház legendás vezetője méltatta az elvégzett kultúrmunkát és nemzeti missziót, mivel a „legfőbb céljuk volt a nagy Magyarország idegen nyelvű fővárosát magyarrá tenni. Munkájuk sikerült, Budapest a nemzeti érzés centruma lett, de aztán elveszett nagy Magyarország… A mostani nemzedéknek lesz kötelessége, hogy a magyarrá lett fővároshoz visszaszerezze a régi, nagy Magyarországot.” Rákosi azzal zárja beszédét: a Népszínháznak újra fel kell támadnia. „A viszontlátásra a legközelebbi jubileumig ― ötven év múlva.” A közönség lelkesen éljenez, mialatt az író úgy folytatja: „Én itt leszek és önök is itt lesznek, mert mit jelent, hogy új nemzedék jön a régi helyére? Mindig ugyanazok vagyunk, ha ugyanaz az érzés hevíti szívünket és emeli lelkünket.” Ezután a fogadalom hallatán „a közönség megindultan kiáltotta fel a színpadra: »A viszontlátásra«.” A lap beszámolója szerint Szirmai Imre, a neves színész-bonviván „szép meleg hangú beszéddel üdvözölte a Népszínház első direktorát és hatalmas babérkoszorút tett a lába elé. A függöny összecsapódott és kezdetét vette a játék.” 

Szirmai Imre (1880-1945) Forrás: Wikipédia 

Növekvő közkiadások 

Az adóbevételek nagymértékű emelkedésével lehet számolni Az Est október 14-i információi alapján. Mint emlékeztetnek: Bud János pénzügyminiszter a nyári szünet előtt benyújtotta a jövő évi költségvetést, ám ekkor csak a summázatát terjesztette a parlament elé. Most viszont elkészült a büdzsé részleteit tartalmazó tíz füzet is, amelyekből érdekességeket közöl az újság. Kiemelik, hogy a kormány 29 milliárd koronát szán az új népiskolák építésére, amelyről gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter már beszélt tervei ismertetése során. A különböző tételek között böngészve találnak a kulturális tárca költségvetésében egy 29 milliárdos hitelt

amely a mezőgazdasági népesség érdekeit szolgáló iskolák nagyobb arányú építését van hivatva biztosítani.

Az indokolás úgy fogalmaz: „Iskolát akarunk építeni minden olyan tanyai körzetben, ahová megközelíthető távolságból legalább 30 tanköteles összejárhat, továbbá a még iskolátlan falvakban”.

Más helyeken új tantermeket építtet a minisztérium. Az indokolás szerint éppen a színmagyar vidékek maradtak iskolák nélkül. Továbbá: a költségvetés felemeli az alsó papság illetményeit. Ugyancsak nagyobb mérvű emelést javasolnak az izraelita vallásfelekezet támogatására. 

A tudományos életet éppúgy számottevő összegekkel támogatják a költségvetésből. „A tudományos célok támogatására című rovat szerint az Akadémia 350 milliót kap, tudományos kiadványok, folyóiratok támogatására csaknem másfél milliárd jut, külföldi magyar tudományos intézetek költségeire félmilliárd.” A tudományos társaságok irodaszer-szükségleteinek fedezésére félmilliárd koronát, a keszthelyi múzeum építésére pedig egymilliárdot kívánnak fordítani. 

A földművelésügyi tárca költségvetési tételei a kibővített beruházási programot tükrözik vissza. „Különösen sokat akar áldozni a minisztérium a vízszabályozásokra, így a Duna és a Dráva szabályozására hétmilliárdot, a Tisza, Szamos, Körös és Maros szabályozására 5,8 milliárdot, a Sió szabályozására 6 milliárdot és a Balaton szabályozására 626,4 millió koronát irányoz elő.” 

Az Egységes Párt az Esterházy utcai klubhelyiségében pártvacsorát rendez, amelyen gróf Bethlen István miniszterelnök az ország külpolitikai feladatairól tart előadást. Az október 15-i Pesti Hírlap beszámolója szerint arról beszél: a cél az, hogy a formális békekötés után

végre megteremtsük az igazi békét, oly alapon, amely hosszabb időre biztosítja Európa nyugalmát és fejlődési képességeit.

Kijelenti: „Ha sikerül oly atmoszférát teremteni, amelyben a nemzetek egyenlősége újból felvirulhat, akkor nekünk is arra kell törekednünk, hogy nemcsak formailag, hanem de facto is a magyar nemzet egyenlősége helyreállíttassék. Szebb és nemesebb feladata a magyar külpolitikának nem lehet ennél, mert ezáltal az egész világ és Európa békéjét is biztosítani akarjuk. A magyar nemzet Európa népcsaládjában konstruktív elemet képezett mindig. Most is azok akarunk lenni és azok is maradunk.”  

Borítókép: A Népszínház épülete 1908-ban, amely ez évtől Nemzeti Színházként működött tovább (Forrás: Fortepan / Deutsche Fotothek - Brück und Sohn) 

