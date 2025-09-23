Rákosi Mátyás visszatér   

Átfogó, Bécsből és Moszkvából irányított kommunista szervezkedés szálait fejtik föl Budapesten szeptember vége felé, amelynek az egykori, egyik legjelentéktelenebbnek tartott népbiztos, Rákosi Mátyás a központi irányítója. Az Est szeptember 25-én a kezdetektől, a számukra titkos bázisul szolgáló Vági-féle szocialista, valójában kriptokommunista párt szárnybontogatásától, fellépésétől ismerteti az eseménysort. Bizonyos jelekből arra következtetnek a hatóságok, hogy

a szervezkedés nagyobb arányokat kezdett ölteni, és szeptember közepe táján már biztos volt, hogy új fő irányító érkezhetett Magyarországra

A rendőrség megállapítja,

szeptember 7-én vagy 8-án Burgenlandon keresztül Magyarországra szökött Rákosi Mátyás, a szociális termelés volt népbiztosa, Kun Béla megszöktetője, aki a kommün bukásakor maga állította össze a ferencvárosi pályaudvaron azt a tehervonatot, amellyel Kun Béla menekült Rákosival együtt.

Ezenkívül „szintén hamis útlevéllel érkezett Weinberger Zoltán (a későbbi Vas Zoltán pártállami csúcskáder – a szerző), 15 évre ítélt kommunista agitátor, akit Oroszországba szállítottak ki mint cserefoglyot, aki Oroszországban a Pravda című lap munkatársa volt és a Kremlben elvégezte az agitátoriskolát”. Harmadik ellenőrzőként vagy kísérőként velük jön Budapestre Balogh László, a kommün volt külügyi népbiztosának, tényleges vezetőjének, Kun Bélának a volt személyi titkára is. „Érthetetlennek tartotta a rendőrség, hogy ilyen vakmerő lépésre határozta el magát Rákosi Mátyás, aki tudta, hogy ha Magyarországon elfogják, halál vár rá.”

Aztán megállapítják: Rákosi tényleg küldetést vállalt magára, és mint a legkevésbé ismert népbiztos, nagyon jól tudta, hogy egyetlen fénykép sincs róla a rendőrség birtokában. Felsőbb utasításra vállalkozott, hogy Magyarországon a kommunista pártot megszervezi és kellő pénzmennyiséggel az agitációt végrehajtja.

A Bécsben Kun Béla bábáskodásával kongresszussá nyilvánított megbeszélés keretében megalakuló magyarországi kommunista pártot egyébként Gőgös István, Hámán Kató és Őry Károly hármasfogata irányítja.

Rákosi Mátyást azonban szinte azonnal lefülelik Budapesten. Magabiztos, mivel úgy hiszi, hogy nem ismerik fel, ám amikor Hetényi Imre főkapitány-helyettes azt mondja neki:

„Nézze, Mátyás…”, rögtön összeomlik. „Ebben a pillanatban falfehér lett Rákosi, kiverte a homlokát a hideg verejték, szédülni kezdett, s ha két detektív nem fogja, végigzuhan a szobában: – Hát ismernek? Végem van.” Közel öt percig nem is igen tért magához, majd a következőket mondja a jegyzőkönyvbe: „Beismerem, hogy azonos vagyok Rákosi Mátyás volt népbiztossal, aki a proletárdiktatúrában vállalt hivatalt és körözés alatt áll. Vakmerően elkövettem, hogy visszaszöktem az országba, itt hivatást véltem teljesíteni.” Beismeri továbbá, hogy havi 1500 dollár érkezett a kommunista párt megszervezésére. „Itt elcsuklott a hangja és falfehéren nézett fel Hetényire: – Most többet nem tudok mondani kérem, méltóságos uram, ne hallgassanak ki tovább, mindent elmondok, tudom, hogy úgyis végem van. Amikor kivezetik a főkapitány-helyettes szobájából, megkérdezi tőle: – Ugye engem most gyorsított eljárással kötélre ítélnek?” Amikor pedig nem kap választ, úgy támolyog a folyosón, hogy