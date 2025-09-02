Rendkívüli

Putyin óriási delegációval érkezett Pekingbe tárgyalni

Fogház az államfő megrágalmazásáért + videó  

Horthy Miklós kormányzó Cegléden arról beszél: a legnagyobb tőkénk a nemzeti kultúránk. Arra kell törekedni, hogy megőrizzük és minél gazdagabbá tegyük. Károlyi Mihály kijelenti: haza akar jönni, és mindent elkövet, hogy a perét újratárgyalják, akkor is, ha a bizonyítékai ellenére újra elítélik. Beniczky Ödön kommün utáni belügyminisztert három év fogházra ítéli a bíróság kormányzósértés és hivatalos titok elárulása miatt. Már 40 ezer rádió működik az országban, a boltokban sorban állnak a készülékekért.   

Megyeri Dávid
2025. 09. 02. 5:10
Cegléden ünnepélyes keretek között nyitják meg a Faluszövetség századik kiállítását ― számol be róla a Budapesti Hírlap szeptember 1-jén. Horthy Miklós kormányzó megnyitó beszédében feleleveníti: öt évvel azelőtt ő is jelen volt a szövetség alakuló ülésén és működését azóta is állandó figyelemmel kíséri. Úgy folytatja: „Megelégedéssel láttam azt a céltudatos munkát, amellyel a lefolyt öt év alatt a szövetség kitűzött céljainak megvalósításán, a falu kultúrájának emelésén fáradozott.” Majd a házigazdákat méltatja: „Talpraállásunkba vetett hitemet nagyban erősíti az, amit Cegléd népének a haza földjéhez való ragaszkodásáról, a mezőgazdasági munka iránti szeretetéről régebben is tudtam és újabban is hallok. […] Hála Istennek, népünk széles rétegeiben a földhöz való ragaszkodás érzése még nem lazult meg. Cegléd népe pedig ezen a téren külön elismerést érdemel. Úgy tudom, hogy az a terület, amelyet a ceglédiek akár sajátjukként, akár bérlet alapján a város határán kívül művelnek mezőgazdaságilag, messze meghaladja magának a városnak a mezőgazdasági művelés alatt álló területét. A ceglédiek ezzel a vállalkozási kedvnek, a földhöz és a gazdasági munkához való előszeretetüknek példát adó jelét adják.” A ceglédi ipartestület kultúrházának alapkőletételénél arról beszél:

Mai szegénységünkben a legnagyobb tőkénk a nemzeti kultúránk. Ezt senki sem veheti el tőlünk. Törhetetlen akarattal, minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy nemzeti kultúránkat megőrizzük, sőt minél gazdagabbá tegyük.

Ezt a nemes célt szolgálja az ipartestület kultúrháza. A MOVE helyi sporttelepének átadásán Horthy úgy fogalmaz: „rájöttünk arra, hogy […] a nemzet voltaképpen a szellemében és erejében él. Nemzeti szellemről, nemzeti erőről pedig csak ott lehet szó, ahol a nemzeti eszme a nemzet életének minden vonatkozását áthatja.” 

Károlyi Mihály volt forradalmi puccsista miniszterelnök és köztársasági elnök szeretne hazajönni ― ad róla hírt a Friss Ujság szeptember 2-án. Mint írják, a Kúria által is jóváhagyottan vagyonelkobzásra ítélt radikális baloldali politikus a Manchester Guardiannek azt fejtegeti:

miután a Népszövetségnél sem tudott hangulatkeltésnél többet elérni, most a végsőkig szánta el magát s attól sem idegenkedik többé, hogy a magyar bíróság előtt feleljen tetteiért.

A baloldali angol lapnak hangsúlyozza: „nem nyugszik meg az ítéletben, amely szerinte az 1918. évi és az azt megelőző tények nem ismerésén vagy félreismerésén alapul.” Úgy véli, a piavei katasztrófa (ti. a Monarchia csapatainak súlyos veresége az olaszoktól 1918 nyarán – a szerk.) után már nem lehetett nagy reménységgel nézni a tárgyalások elé és méltán hihette, hogy sikerül egy olyan megegyezést kierőszakolnia főleg a franciákkal folytatott tárgyalásai alapján, „amely Magyarország akkori válságos helyzetében mégiscsak a legjobb”. Ezért mindent elkövet, hogy a perét újratárgyalják, akkor is, ha a bizonyítékai ellenére újra elítélik. „De mégis hazajövök, mert haza akarok jönni.” Hozzáteszi a lap: prágai hírek szerint Károlyi Poincaré volt francia elnököt és Masaryk cseh köztársasági elnököt is tanúként kívánja megidézni az újrafelvételi perben. 

Beniczky Ödön kommün utáni belügyminisztert három év fogházra és 15 millió korona pénzbüntetésre ítéli a bíróság kormányzósértés és hivatalos titok elárulása miatt ― közli a 8 Órai Ujság szeptember 3-án. Régebben a politikus zavarosan azt a hatást keltette a bíróságnak benyújtott, ám példátlan módon előtte egy napilapban közzétett vallomásában, hogy Horthy Miklós a vörös terrort követő önbíráskodó akciókat fővezérként támogatta.

Bethlen István miniszterelnök, aki ott volt Siófokon az ellenzéki politikus által emlegetett megbeszélésen, a bíróságon korábban cáfolta a homályos vádat, s kijelentette: az ellenkezője az igaz, hisz Horthy éppen az igazságtételi önkényeskedésektől való tartózkodásra figyelmeztetett.

Az indokolás rögzíti: „Az egyetlen enyhítő körülménynek vehető momentum, hogy tudniillik politikai gyűlölködésből és elfogultságból cselekedett, elveszíti enyhítő erejét azáltal, hogy a vádlott a bűncselekményt előre elkészítve, kiszámított tervszerűséggel követte el, tehát nem az indulat hevében cselekedte.” 

Beniczky Ödön a Tolnai Világlapja egy 1914-es felvételén (Forrás: Wikipedia Commons) 

Szól a rádió — egyre több magyar lakásban 

A rádió hazai növekvő népszerűségéről közöl számokat az Ujság szeptember elsején. Azt írják: „Magyarországon ― egy előkelő rádiókereskedő adatai szerint ― eddig körülbelül 40 000 rádiókészülék van felszerelve. Budapesten mintegy 40 rádiókereskedő van, akik közül azonban csak 3-4 számottevő, nagyobb cég. Ezeknél aztán olyan nagy a forgalom, hogy a pultjaik előtt valóságos sorfalat állanak az emberek és fél órát kell a vásárlóknak várni, míg rájuk kerül a sor.” Szerintük nem jelent anyagi megterhelést a rádió beszerzése:

Magyarországon teljesen megindult a rádióélet. És ennek az a legfőbb oka, hogy egy-egy rádiófelszerelés nem kerül sok pénzbe.

A legtöbben tévesen azt hiszik, hogy a rádiózás valami elérhetetlen dolog, mivel csak a gazdagok kiváltsága, pedig erről szó sincs. „Kétszázötven-háromszázezer koronáért már egészen kifogástalanul működő apparátust lehet kapni, amellyel ha külföldi hullámokat nem is lehet felfogni, igen tisztán lehet hallani a budapesti rádióhíreket és a budapesti rádióhangversenyeket. […] Nagyobb távolságról érkező hullámok felvételére már nagyobb és természetesen drágább szerkezet kell. Külföldi anyagot már csak az úgynevezett lámpás készülékek segítségével lehet felvenni. Annál erősebb a rádiókészülék, minél több ilyen lámpája van. Egy jó közepes háromlámpás apparátussal már Berlint, Prágát, Zürichet, Rómát, Párist is fel lehet venni és ennek ára két és fél millió-hárommillió.” A rádió nagyobb fokú térnyerésének érdekes módon egyelőre a háziurak a legfőbb gátjai. Pedig „a háztulajdonosok, akik a törvény értelmében bármikor kötelesek lakóik számára a telefon-, a villany-, vagy a gázvezeték felszereléséhez hozzájárulni, igen sok esetben tagadják meg a rádióantennának a felszerelését. Részben mert talán azt hiszik, hogy ez a tetőt rongálja, vagy mint az egyik háztulajdonos mondotta nemrég, villámhárítóként vonzza a házába a villámcsapást, részben pedig egyéb okok miatt.” 

Borítókép: A Cserei Rádió Műszaki és Villamossági Vállalat üzlete a budapesti Andrássy út 47. szám alatt (Forrás: Fortepan / Cserey Zoltán)  

