A szent tehén szektavezér

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

Megyeri Dávid
2025. 11. 13. 5:45
Fotó: Máté Krisztián

Mégiscsak tud valamit ez a Magyar Péter nevű főállású svindler! Egyre-másra szenvedi el a vereségeket, mind több esetben bukik le a hazugságaival, fenyegetőzéseivel, mégis egyfolytában emelkedik egyes közvélemény-kutató cégek szerint a népszerűsége. Úgy szárnyal ez az ember a felmérések szerint, hogy szabad szemmel szinte követhetetlen a röppályája – természetesen mindig csakis fölfelé. Határ a csillagos ég, az egész Naprendszer és galaxis – legalábbis a globalista baloldal által szigorúan ellenőrzött intézetek olvasatában és prezentációjában.

Lebőg az október 23-i rendezvényével, mivel csupán a mesterséges intelligencia igénybevételével tudnak stikában több résztvevőt kimutatni a nemzetiként feltüntetett tiszás menetükön, mint a tényleg hatalmas, csaknem kétszer akkora kormánypárti Békemeneten? Annyi baj legyen! 

Majd jön a kritikátlan balos sajtó és megírja, hogy nem fértek be Budapestre, annyian voltak. 

Kiderül, hogy az őket támogató állampolgárok adatai szivárognak a Tisza Világ applikációjukról? Na és? Miért baj ez? Aztán azt is megírja a jobboldali média, hogy erről a Tisza világos szélhámos projektről nem is szivárognak, hanem egyenesen ömlenek, áradnak azok a fránya adatok. Mi több, amilyen rakoncátlanok és ügybuzgók ezek a bizalmas információk, érzékeny adatok, meg sem állnak Ukrajnáig, hiszen Magyar Péterék – mit tesz az Isten és a véletlen – ukránokat bíztak meg az applikáció kimunkálásával.

Közben erősödik a forint, mentességet kaptunk az amerikai szankciók alól, magyarul továbbra is jöhet az orosz olaj és gáz, a kormány a washingtoni Trump–Orbán találkozó sikereit aratja le éppen. Érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, és működnek az egyes élelmiszerekre és más alapvető termékekre bevezetett árrésstopok.

De láss csodát: mindezen fejlemények ellenére ennek az arany embernek a közkedveltségi paraméterei nemhogy megcsappannának, hanem éppen ellenkezőleg: a felhők magasságába emelkednek, hogy az eget verdessék. 

Egy szó, mint száz: olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpülhet. Egyre növekszik, dagad a Tisza-szekta népszerűsége a balos-független közvélemény-kutató cégek felmérései tükrében. Szerintük a Fidesz konkrétan csak a nagy ember pártjának a hátát nézheti, mert le van maradva, mint a borravaló.

A gondolkodásról még le nem szoktatott polgárok viszont felteszik a kézenfekvő kérdést: ugyan mitől emelkedne a népszerűsége ennek a hisztérikus, rosszindulatban verhetetlen alaknak? Ilyen csálé logika, helyesebben logikátlanság mentén, ha egy futballcsapat vereséget vereségre halmoz, egyre feljebb kúszna a tabellán, s egye népszerűbb lenne a szurkolók szemében. Meg ugyanilyen abszurd volna, ha egy iskolás gyerek egyre rosszabbul tanulna, és egyre rosszabb érdemjegyeket vinne haza, mégis egyre nagyobb dicséreteket kapna a tanároktól és a szüleitől.

Ez a tendencia valamelyest eddig is megfigyelhető volt, az igazán új elem az, hogy mintha akkor mutatnák ki leginkább a baloldal-kritikátlan cégek a Tisza Párt előretörését, amikor éppen az ellenkezője az életszerű. Dafkéból éppen a legvaskosabb blamák után nyúlnak a messiáspárt hóna alá, felsegítve a padlóról. Horn Gábor, a Republikon vezetője hisztérikussá vált az ATV stúdiójában Deák Dániellel vitatkozva, ellentmondást nem tűrően jelentve ki a számukra nem túl sikeres október 23-i menetüket követően, hogy ha ma lenne a választás, a Tisza Párt nyerné meg. Török Gábor, az örökké próbálkozó, ám mindig betliző politológus pedig azon lelkendezett, hogy semmi nem változott a pártok versenyében, mert a Tiszáról lepereg minden támadás, amivel a Fidesz kísérletezik ellene. És mondta ezt a mellényúlásairól híres elemző éppen a párt adatszivárgási botránya után közvetlenül. A Závecz Research sem sokat lacafacázott: egyszerűen közölte a legújabb felmérését, amely szerint még növelte is a támogatottságát az utolsó balos remények Tisza párti letéteményese.

Maga a szekta főmuftija is úgy nyilatkozott, hogy az adatszivárgási botrány még jobban összekovácsolta őket. Igen? Akkor ezek után önteni fogják ki az adatokat, hogy még inkább összekovácsolódjanak? Vagy mégsem?

Legalább kétszázezer főnek van meg minden oka arra, hogy dühös legyen, amiért Ukrajnába exportálták a legbizalmasabb adatait. Kevés ember olyan mulya, hogy ezen ne háborodjon fel és ne hangolódjon az elkövető politikai párt ellen. Természetesen nem próbálta tisztára mosni magát a műpárt vezetője a példátlan, kémkedésszagú botrány miatt a Financial Timesnak adott PR-interjújában sem.

A balfüggő sajtó és az ellenzék utolsó szalmaszál projektjét tűzön-vízen át és a lakosság ellenében segítő közvélemény-manipuláló cégek pedig úgy tesznek, mintha az égvilágon semmilyen felháborító sem történt volna adatszivárogtatás-ügyben. Változatlanul szent tehén státusban tartják a sötét rosszindulatban utazó botránypolitikust. Ha azonban vezetne a blöffpárt vezére, miért áradna ennyire a gyűlölet és ideges agresszivitás belőle mindenki iránt, aki nem ért vele és Brüsszellel mindenben hajszálra egyet? A mondás szerint az kiabál, akinek a háza ég.

Pilhál Tamás
A békésiek nem kérnek az árulóból

A BBC függetlensége a sírba szállt

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

Narancssárga nyakkendőben

Interjúnk a lengyel íróval, aki mindenkinél többet tud az art deco királynőjéről, Tamara Lempicka festőnőről

Szeretem Magyarországot! – mondta lapunknak Grzegorz Musial, aki az idei PesText fesztivál egyik legkülönlegesebb vendégeként érkezett hazánkba.

