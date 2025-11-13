A szent tehén szektavezér

Mégiscsak tud valamit ez a Magyar Péter nevű főállású svindler! Egyre-másra szenvedi el a vereségeket, mind több esetben bukik le a hazugságaival, fenyegetőzéseivel, mégis egyfolytában emelkedik egyes közvélemény-kutató cégek szerint a népszerűsége. Úgy szárnyal ez az ember a felmérések szerint, hogy szabad szemmel szinte követhetetlen a röppályája – természetesen mindig csakis fölfelé. Határ a csillagos ég, az egész Naprendszer és galaxis – legalábbis a globalista baloldal által szigorúan ellenőrzött intézetek olvasatában és prezentációjában.

Lebőg az október 23-i rendezvényével, mivel csupán a mesterséges intelligencia igénybevételével tudnak stikában több résztvevőt kimutatni a nemzetiként feltüntetett tiszás menetükön, mint a tényleg hatalmas, csaknem kétszer akkora kormánypárti Békemeneten? Annyi baj legyen!

Majd jön a kritikátlan balos sajtó és megírja, hogy nem fértek be Budapestre, annyian voltak.

Kiderül, hogy az őket támogató állampolgárok adatai szivárognak a Tisza Világ applikációjukról? Na és? Miért baj ez? Aztán azt is megírja a jobboldali média, hogy erről a Tisza világos szélhámos projektről nem is szivárognak, hanem egyenesen ömlenek, áradnak azok a fránya adatok. Mi több, amilyen rakoncátlanok és ügybuzgók ezek a bizalmas információk, érzékeny adatok, meg sem állnak Ukrajnáig, hiszen Magyar Péterék – mit tesz az Isten és a véletlen – ukránokat bíztak meg az applikáció kimunkálásával.

Közben erősödik a forint, mentességet kaptunk az amerikai szankciók alól, magyarul továbbra is jöhet az orosz olaj és gáz, a kormány a washingtoni Trump–Orbán találkozó sikereit aratja le éppen. Érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés, és működnek az egyes élelmiszerekre és más alapvető termékekre bevezetett árrésstopok.

De láss csodát: mindezen fejlemények ellenére ennek az arany embernek a közkedveltségi paraméterei nemhogy megcsappannának, hanem éppen ellenkezőleg: a felhők magasságába emelkednek, hogy az eget verdessék.

Egy szó, mint száz: olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpülhet. Egyre növekszik, dagad a Tisza-szekta népszerűsége a balos-független közvélemény-kutató cégek felmérései tükrében. Szerintük a Fidesz konkrétan csak a nagy ember pártjának a hátát nézheti, mert le van maradva, mint a borravaló.