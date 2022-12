DRL – Újabb amerikai beavatkozás a magyar médiaegyensúlyba

A DLR honlapján hosszú bekezdést szenteltek a Klubrádió ügyének. Az Erőszak és zaklatás című fejezetben kitértek a kormánypárti média Soros Györgyöt érintő kritikáira, ahol nem meglepő módon az antiszemitizmus vádját is felhozták. Ezt azzal próbálták igazolni, hogy „a miniszterelnök és mások” Sorost „homályos globalista körökkel” hozták összefüggésbe. Felidéztek egy olyan marginális esetet is, amikor szerintük a közszolgálati televízió olyan riportot adott le, melyben egy újságírónő tevékenységét kritizálták. Kiemelték, hogy a Riporterek Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet ezt elítélte, valamint azt is, hogy Európai Újságírók Szövetsége szerint egy újságíró szakmai hírnevét próbálták tönkretenni a közmédiában.

A média területén kívül eső ügyekben sem tesz kísérletet a DRL apparátusa a kiegyensúlyozott vélemények megjelenítésére, a washingtoni szerv a Soros-univerzumba tartozó NGO-k – Amnesty International, Helsinki Bizottság – véleményét közli.

Nem az első kísérlet

Jól illeszkedik a tengerentúlról irányított médiabefolyásolási kísérletek sorába a Soros Györgyhöz köthető Internews médiavállalkozás hazai beindítására tett kísérlet. Amint azt a Magyar Nemzet megírta,

az Internews mögött a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványok és a Rockefeller Alapítvány áll, de olyan ­technológiai óriáscégek is támogatják, mint a Facebook vagy a Google.

Tevékenységükre felfigyeltek már az amerikai konzervatív, jobboldali médiában is, a Breitbart írt arról, hogy a Biden-kormányzat finanszírozza az Internews magyarországi képviselete megnyitását.