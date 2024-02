Ezért vált magányossá a felnövekvő nemzedék

A házasságok száma a fejlett országokban minden korábbi szint alá esett az emúlt évtizedekben. Az Egyesült Államokban például 1980-ban a negyven év alattiaknak mindössze hat százaléka volt nőtlen vagy hajadon, mára ez az arány elérte a 25 százalékot. Magyarországon is hasonló trend érvényesül. 1990 óta a házas népesség részaránya 61,2 százalékról 42,9 százalékra esett vissza. Közben a válások száma is erősen növekszik, egyre több a gyerekét egyedül nevelő szülő, és persze egyre többen vannak azok is, akik formális házasság nélkül élnek együtt. Mindezekkel együtt csökken a gyerekvállalási kedv is. Bízzuk a riasztó statisztikák további böngészését a szakemberekre, s nézzük most inkább azt, milyen okokra vezetik vissza a trendeket a hozzáértők!

Olivia Reingold a Free Press magazinban írott riportjában arról igyekszik meggyőzni olvasóit, hogy az aggasztó pártalanság egyik oka a női emancipáció.

Úgy véli, az a folyamat, amely a nőket egyre sikeresebbé teszi, biztosítja anyagi és szellemi függetlenségüket, s felszabadítja őket férjük gyámkodása alól, lehetőséget ad arra is, hogy olyan férfiakat keressenek vagy inkább olyan férfira várjanak, aki minden szempontból megfelel elvárásaiknak. (Ha van olyan…)

Ez a magyarázat azonban nem biztos, hogy így igaz. Egy közelmúltban készült felmérés szerint ugyanis egészen másképp érzékelik a fiatalok az egyenjogúságot, mint amilyennek az objektív vizsgálat mutatná. A fiatal nők az idősebbeknél rosszabbnak ítélik saját helyzetüket: 2016-ban a nők 61 százaléka volt elégedett a nők státusával, ma viszont már csak 44 százalékuk vélekedik így. A csavar a dologban az, hogy miközben a nők egyre rosszabbul érzik magukat, a férfiak is szenvednek a kialakuló nemi értékvilágban. Rövid öt év alatt is radikálisan eltolódott a társadalmi viszonyok percepciója. 2019-ben a fiatal férfiaknak harmada tapasztalt férfiak ellen irányuló diszkriminációt, mára viszont 45 százalék érez hátrányos megkülönböztetést. A fiatal férfiak fele úgy érzi, hogy a társadalom bünteti a férfiakat, és nemcsak, hogy elítéli, de el is veti a férfias viselkedésmintákat. A férfiszerepek háttérbe szorulása viszont sok fiatalnál jár együtt identitászavarral. Úgy tűnik, már az iskolások körében is nagy a baj. A tanulásban lemaradó, deviáns, magatartászavarokkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiúk aránya sokkal nagyobb, mint a hasonló problémákkal birkózó lányoké.