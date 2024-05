A mesterséges intelligencia gyorsítja a munkát, de nem veszi ki az ember kezéből

Az internetes háló és azon belül is a közösségi média mára információs szupersztrádává változott, ahol mindenki újabb vibráló dologgal akar előállni, hogy lekösse az alig pár másodperces figyelmünket. Még egy aranyhal is képes nyolc másodpercig figyelni, tehát felmerül a kérdés, hogyan lehet kitűnni az óceánnyi, folyamatosan változó információhalmazban, és mi a jobb: még tíz applikáció vagy egy szakember segítsége.

Hiába sok csillogó mesterségesintelligencia-eszköz, sokan még mindig kreatív ügynökségekhez fordulnak. Fotó: Tom Werner

– Mindenki próbálgatja az új mesterséges intelligencia (MI) alapú platformokat, de az egyre több és jobb weboldal és szolgáltatás közül az embereknek nincs idejük egyesével kiválasztani a legjobbat, így az ügyfelek nem tudják nélkülözni a cégek nyújtotta szaktudást – mondja el Villási Ádám, a Pixel Lions kreatív ügynökség ügyvezetője.

A mesterséges intelligencia a szakértők szerint egyelőre egy nagy lufi, amit mindenki kipróbál, de profi szintre nem jut el vele, gyorsítja a munkát, de nem veszi ki az ember kezéből, még nem tudja elvenni az emberi hozzáadott értéket.

A legnagyobb veszélyben talán a kreatív szakemberek vannak, például a grafikusi munkakör, ahol a Midjourney és a hasonló oldalak segítségével generált képek valóban jól néznek ki, eladhatónak tűnnek. Ugyanakkor az előállított képek nem rétegzettek, nehéz hozzájuk később hozzányúlni, tehát még mindig szükség van a grafikusra (kérdés, hogy meddig). Mivel az MI gyorsít és egyszerűsít, ezért az olyan egyértelmű feladatokat, mint például a logótervezés, átvehet. Grafikusok száz-kétszázezer forintért tervezek logókat, ezzel szemben a fotógyűjtő oldalakon egy dollárért már kapni értelmezhető alapanyagot, amit aztán a mesterséges intelligencia különlegesebbé varázsolhat vagy akár speciális instrukciók alapján önállóan el is készíthet.

Alapvetően látni, hogy a Covid óta drágábbá válik a szaktudás. Sokan, főleg a kisebb cégek szeretnének spórolni, így először azt hiszik, a mesterséges intelligencia használata költségcsökkentést jelent számukra, ugyanakkor az MI nem old meg mindent. Ahogy Villási Ádám fogalmaz: egy könyvelő sem lesz kreatívabb egy általa használt egyszerűsített eszköztől. Ma egy jól működő weboldal a belépő az üzleti tevékenységhez. Egyre több platformon találni előre elkészített sablonokat, amelyek kirakósjátékként bárkinek rendelkezésére állnak, ám szakmai tudás nélkül általánosságban mégsem lesz sikeres a projekt. A weboldalt ugyanis lehet jól és rosszul is létrehozni, és a laikus felhasználó elsőre nem tesz különbséget, de a rossz oldalaknál idővel lesznek időleges kihagyások, leállások, működésbeli anomáliák.

Trend, hogy a cégek ChatGPT-vel íratnak az oldalukhoz forráskódokat, sőt már létezik olyan MI-alapú honlapszerkesztő, ami szöveges leírás után használható felületeket generál. Komplett terveket hoznak létre az MI segítségével, de a kreatív ügynökségek rendre tapasztalják, hogy a vállalatok később gyakran kénytelenek hozzájuk fordulni, hogy javítsák ki, írják újra a nem működő kódokat.

Viszont a kódok visszafejtése olykor lassabb, mintha újra megírná a fejlesztő, így aligha költséghatékony a megoldás.

Egyre fontosabbá válik a keresőoptimalizálás is, a cégek az internetes hirdetések helyett inkább blogokat, cikkeket írnak, podcastekbe kezdenek. A ChatGPT, a Google Gemini segítheti őket, ám kellő konkrétum hiányában nem születnek színvonalas írások. Az MI által generált szövegek sokszor teljesen érzelemmentesek, puszta leírások, nem tükrözik a mondanivalót, többször érthetetlen információt tartalmaznak. A képi tartalmak esetén is egyre több ingyenes oldal áll rendelkezésre (például Pixlr, DeepIA, Copilot), ám Villási Ádám szerint hiába van egyre több és csillogóbb fejlesztés, érdekes módon a legfiatalabb, Z generációból is vannak ügyfeleik, akik inkább szakemberhez fordulnak, mintsem maguk alkotnák meg a webes megjelenéseiket.

– A Canva például kis projektekre, Facebook-posztokhoz jó, laikusabb felhasználóként hasznos is, ha gyorsan van szükség képes tartalomra.

Úgy vélem, a kódolás terén két éven belül fog a nagyobb ugrás megtörténni az MI fejlődésében, és aztán féléves nagy előrelépések is lehetnek. Ilyen ugrás volt a pár hete bemutatott új ChatGPT-változat, amely már konkrét párbeszédet folytat a felhasználóval a teljes internet tudása alapján.

Minél többet tanul a rendszer, annál jobb és pontosabb kódokat, képeket és anyagokat tud előállítani, a mesterséges intelligenciában tehát rengeteg lehetőség rejlik – magyarázza Villási Ádám.

A szöveges tartalmakhoz és a bonyolultabb képekhez is kell tehát hús-vér szakember. Egyre több konferencián hangzik el, hogy a jövő nyertesei azok lesznek, akik tudják, hogyan lehet a legjobban felhasználni ezeket a platformokat szövegalkotásra, ötletelésre, és a megfelelő kérdéseket teszik fel az MI-nek. A cégek ezért jelenleg még mindig külsős szakértőket kérnek fel az anyagok tökéletesítésére. Már csak azért is, mivel az emberi munkaerő ismeri a megrendelő lelkét, érzelmeit, emberként gondolkodik. A valódi emberekkel való kapcsolatoknak mind a mai napig óriási értéke van, az egyéni igények megértése az emberi érintkezés alapvető eleme,hosszú távon mély érzelmi kapcsolatot teremt.