A Vatikán követe magyarul szavalja a Magyar hiszekegyet

Magyarul szavalja a Magyar hiszekegyet a pápai nuncius a XVI. országos katolikus nagygyűlésen Budapesten ― tudósít róla Az Est 1924. október 14-én. Azt írják: „Percekig tartó taps ünnepelte az ősz államférfiút és a taps orkánná fokozódott, amikor az üdvözlő táviratok után Schioppa Lőrinc pápai nuncius magyar nyelven kezdte meg beszédét: Hiszek Magyarország feltámadásában. ― Ezerszer hallottam reményeteknek és hiteteknek ezt az énekét ― folytatta ezután olasz nyelven a pápa követe. ― Én nem csinálok irredentizmust, nem csinálok politikát. Meg akarom mutatni egy szerencsétlen nemzetnek az utat, amelyen megtalálja a vallási, erkölcsi és társadalmi megújhodást. Ezt az utat egy magasztos szó jelöli ki: a szeretet. A földön az ember vagy a nemzet nem méltó nevére, ha nem gyakorolja a szeretetet.”

Lorenzo Schioppa pápai nuncius. Fotó: Facebook.com/ vaticannews.hu

Schioppa úgy fogalmaz:

A politika megoszt, a tudomány megoszt, a pénz megoszt, egyedül a szeretet egyesít, ez teszi erőssé a nemzetet, hogy legyőzze a megaláztatás válságát.

A tragikus közelmúltat is feleleveníti: „A kommunizmus réme elsimult a ti szerencsétlen hazátokról. Vérző sebeket, felejthetetlenül szomorú emlékeket hozott, de ne pereljünk a múlttal. Eszmét csak eszmével lehet leverni, a kommunizmus ellen csak az evangélium eszméje harcolhat. Dolgozzatok ezért az eszméért. Ha győz a kommunista eszme, akkor ütött hazátok utolsó órája is. Ha az evangélium győz, akkor Magyarország is bizalommal zengheti eszményeinek énekét.”

A házszabály kormánypárti szigorítási szándéka borzolja közben az ellenzéki kedélyeket. Az Est Éles harc készül a házszabály-revízió ellen címmel számol be a fejleményekről október 15-én. „Az ellenzék, de főképpen a szocialisták meglehetősen felkészülve jelentek meg ma délelőtt a parlamentben, ahol a házszabály-revízió megtárgyalására kiküldendő 33-as bizottság megválasztása volt napirendre tűzve. Az ellenzék azzal az elszánással jött a Házba, hogy még ennek a bizottságnak a megválasztását is meg fogja akadályozni, annál is inkább, mert hiszen az ellenzék a bizottságba beválasztatni sem óhajtja magát.” A lapnak Scitovszky Béla házelnök úgy válaszol:

A mostani házszabályok bizony szinte korlátlan lehetőséget nyújtanak arra, hogy a szavazást a végletekig elhúzzák. Ha azonban ezt megteszi az ellenzék, ezzel csak újabb tanúbizonyságát szolgáltatná annak, hogy ezek a házszabályok tényleg megreformálásra szorulnak.

A felszólalások korlátlan hossza azonban megbéníthatja a törvényhozást, ezért „egész sereg ellenzéki képviselő van, aki maga is belátja, hogy a házszabályoknak egy mérsékelt revíziója elkerülhetetlenül kívánatos”. Különösen az utóbbi idők turbulens jelenségei győzték meg erről őket. Mint írják: „Legagresszívebben a szocialisták foglalnak állást a reform ellen”, mivel „kimondották, hogy a házszabályoknak bármilyen változtatásába csak a választójog megalkotásával egy időben mennek bele. A szocialisták egyenesen azt mondották ki, hogy a házszabály-revíziót megobstruálják.” Megkérdik a szocialisták egyik vezető tagját, mi az oka, hogy kizárólag pártérdekeket követnek a kormány ellen, függetlenül attól, miről van szó és kikkel kell egy hajóban evezniük. A politikus elismeri szélsőségességüket: „Magunk is tudjuk, hogy az általános zavarban a mi helyzetünk is némileg tisztázatlan.” Azonban „az adminisztráció annyira elfajult, hogy ma számunkra nincs más lehetőség, mint a kormány folytonos ostromlása és a szélső ellenzékieskedés”.