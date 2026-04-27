Láthatatlan manipulátorok — Putyin elől ellopják a show-t (+ videó) 

Assayas tudatosan a két karaktert helyezi a középpontba: a médiaszakértő Baranov pókerarcát, illetve Putyin kemény és szögletes arcát, amely képtelen mosolyogni. Az egyik kifejezéstelen, a másik kifejező, de kemény és komor.

A film feltárja a nagy illúzió trükkjeit, ahol jogosan merül fel a kérdés: ki a Kreml igazi mágusa: Baranov kommunikációs igazgató, vagy az új cár, Putyin, aki mindig sikerrel jár a döntéseiben, hogy megszerezze és megszilárdítsa az abszolút hatalmat?

Végül az ambíció, a hatalom, a pénz és a luxus árnyékában az őszinteségben gyökerező emberi kapcsolatok győzedelmeskednek. Baranov Kszenyija iránti szerelme, a gyermeke születése és végső vágya a megváltás és a szabadság iránt.

De vajon Putyin tud-e a Kreml mágusa létezéséről? Giuliano da Empoli szerint nyilván eljutott hozzá a film híre, és ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette.

Putyin a világ egyik legsikeresebb vezetője, ezért egy róla szóló film forgatása természetes, és megértéssel kell kezelni

– közölte. Arról azonban nincs tudomásunk, hogy Putyin látta-e már A Kreml mágusát. Assayas kifejezetten javasolja a filmjét az orosz elnöknek, habár nincsenek illúziói ezzel kapcsolatban: – Nem hiszem, hogy lenne ideje leülni és megnézni egy francia filmet. Bár szerintem jól szórakozna, ha látná, ahogy Jude Law játssza az ő karakterét.

Ha már egyszer mindketten szeretnek dzsúdózni…

(A Kreml mágusa, francia-amerikai politikai dráma, 152 perc, 2025. Magyarországi bemutató: 2026. április 2. Forgalmazó: ADS Service)

Borítókép: Jude Law (Vlagyimir Putyin) és Paul Dano (Vagyim Baranov) A Kreml mágusa egy jelenetében (Fotó: Carole Bethuel)