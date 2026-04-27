Láthatatlan manipulátorok — Putyin elől ellopják a show-t (+ videó) 

A modern politikai kommunikáció és hatalomtechnika működési modelljét mutatja be Olivier Assayas filmje, a Lettországban forgatott A Kreml mágusa. Vlagyimir Putyin karaktere megkerülhetetlen, de nem az orosz elnök áll a középpontban.

Sz.László András
2026. 04. 27. 5:10
Fotó: carole bethuel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszországban járunk, az 1990-es évek végén. A Szovjetunió összeomlása után a látszólagos szabadság légkörében az értelmiségi Vagyim Baranov kísérleti színházi útra indul. A sors azonban más irányba tereli, a művészet nem fizet, ezért népszerű valóságshow-t készít, majd Borisz Berezovszkij oligarcha jobbkeze lesz, és Borisz Jelcin elnök stábjában is számítanak rá. Végül a felemelkedőben lévő Vlagyimir Putyin, az egykori KGB-ügynök, utóbb orosz elnök bizalmasa és kommunikációs stratégája lesz. A többek között az Oscar-díjas Tizenkét év rabszolgaság című filmből megismert Paul Dano karaktere a valós életben dolgozó bűnözőn, Vlagyiszlav Szurkovon alapul, akinek a nevét Putyin felemelkedésének koreográfiájában is elismerik.

Da Empoli nyomdokaiba lépve Assayas feltárja a posztszovjet orosz vezetés megtévesztő, marketingalapú kommunikációs modelljét. (Ami persze nem moszkvai találmány, s nem csupán a Kremlben visz sikerre.) Baranov ahhoz, hogy kommunikációs stratégiáját Putyin szolgálatában megvalósítsa, „elárulja” saját mentorát, Berezovszkijt. A kommunikációs arzenálja a valós torzulások és a széles körben elterjedt társadalmi igazságtalanság ellenére is segített a tömeges konszenzus megteremtésében, ami egy új, csak látszólag demokratikus rezsimhez vezetett.

Assayas tudatosan a két karaktert helyezi a középpontba: a médiaszakértő Baranov pókerarcát, illetve Putyin kemény és szögletes arcát, amely képtelen mosolyogni. Az egyik kifejezéstelen, a másik kifejező, de kemény és komor.

A film feltárja a nagy illúzió trükkjeit, ahol jogosan merül fel a kérdés: ki a Kreml igazi mágusa: Baranov kommunikációs igazgató, vagy az új cár, Putyin, aki mindig sikerrel jár a döntéseiben, hogy megszerezze és megszilárdítsa az abszolút hatalmat?

Végül az ambíció, a hatalom, a pénz és a luxus árnyékában az őszinteségben gyökerező emberi kapcsolatok győzedelmeskednek. Baranov Kszenyija iránti szerelme, a gyermeke születése és végső vágya a megváltás és a szabadság iránt.

De vajon Putyin tud-e a Kreml mágusa létezéséről? Giuliano da Empoli szerint nyilván eljutott hozzá a film híre, és ezt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette. 

Putyin a világ egyik legsikeresebb vezetője, ezért egy róla szóló film forgatása természetes, és megértéssel kell kezelni

– közölte. Arról azonban nincs tudomásunk, hogy Putyin látta-e már A Kreml mágusát. Assayas kifejezetten javasolja a filmjét az orosz elnöknek, habár nincsenek illúziói ezzel kapcsolatban: – Nem hiszem, hogy lenne ideje leülni és megnézni egy francia filmet. Bár szerintem jól szórakozna, ha látná, ahogy Jude Law játssza az ő karakterét. 

Ha már egyszer mindketten szeretnek dzsúdózni…

(A Kreml mágusa, francia-amerikai politikai dráma, 152 perc, 2025. Magyarországi bemutató: 2026. április 2. Forgalmazó: ADS Service) 

Borítókép: Jude Law (Vlagyimir Putyin) és Paul Dano (Vagyim Baranov) A Kreml mágusa egy jelenetében (Fotó: Carole Bethuel) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Pozitív üzenet a szomorú Fidesz-szavazók megtisztelő figyelmébe

Csépányi Balázs avatarja

Küzdeni mindig, feladni soha!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
