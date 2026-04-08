Mezítlábas szabadságkeresés – ma 35 éve hunyt el Csengey Dénes

A magyarországi rendszerváltozásnak számos ikonikus pillanata és felejthetetlen arca van. Vitathatatlanul ez utóbbiak közé tartozik Csengey Dénes, aki a népi gyökerű ellenzéki mozgalom képviselője volt az 1980-as évek második felében, majd alapító tagja a rendszerváltozás alatti és közvetlenül utáni legerősebb magyar politikai erőnek, a Magyar Demokrata Fórumnak. Novellistaként, regényíróként, költőként, kritikusként, szerkesztőként, esszéistaként és színpadi művek szerzőjeként, valamint irodalomszervezőként és politikusként egyaránt ismert volt saját korában a most harmincöt éve, tragikusan fiatalon elhunyt Csengey Dénes (Szekszárd, 1953. január 24. – Budapest, 1991. április 8.), aki emellett a gyermekcipőben járó – sőt a járást inkább még csak tanulgató – magyar demokrácia politikatörténetének egyik fontos alakja.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy inkább alkotó értelmiségiként kell helyet kapnia a nemzeti emlékezetünkben, semmint a kicsinyes napi politikai küzdelmekben fölőrlődött politikusként, bár ebben az életszerepében is komoly erkölcsi mintát adott.
Rövid élete alatt – hiszen mindösszesen harmincnyolc év adatott neki (persze így is jóval idősebb volt halálakor, mint a 26 évesen elhunyt Petőfi, vagy a 32 éves korában öngyilkossá lett József Attila) – dolgozott fizikai munkásként éppúgy, mint képesítés nélküli népművelőként. Az 1970-es–80-as évek fordulóján a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója volt, ahol magyar–történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Első publikációja is a cívisváros patinás Alföld című folyóiratában jelent meg. Ezt követték nemzedéki kérdéseket feszegető novellái, valamint történelmi művekről és kortárs irodalmi szövegekről írott markáns hangnemű és egyenes — azaz sokszor zavarba ejtően nyílt és egyértelmű fogalmazású — kritikái. Később folyóiratokban, többek között a Mozgó Világban és napilapokban, köztük a Magyar Nemzetben is publikált, 1988-ban pedig az államszocialista politikától független egyik első irodalmi és kulturális lap, a Hitel szerkesztőségének munkatársa lett. Korábban a Fiatal Írók József Attila Körének titkáraként tevékenykedett, s igyekezett összekapcsolni az 1950-es években született, és Csengey pályájának indulása idején az irodalom színterére lépő, Zalán Tibor elnevezésével „arctalan nemzedéket”.
