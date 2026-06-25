A „nagyságos vezérlőfejedelem” győzhetett is volna

Rákóczi küzdelme egyáltalán nem volt hiábavaló

A remélt döntő katonai győzelemnek azonban elsősorban maguk a kuruc seregek voltak a gátjai. A felkelők az ősi magyar taktikát követve általában kisebb csapatokban bátran rajtaütöttek az ellenségen, szétszórták, megzavarták a császári alakulatokat, majd visszavonultak. Az egyéni virtusnak az utánozhatatlanul ravasz magyar könnyűlovassági taktikával kombinálva számos fényes tette született, sőt 1707-re a magyar seregtestek létszáma is elérte a hetvenezer főt, ami a kor viszonyai között igen jelentős haderőnek számított, ennek dacára és számos győztes csata ellenére sem sikerült döntő vereséget mérni a császári seregre. A XVIII. század elejére már kialakultak az állandóan fegyverbe tartott hivatásos hadseregek, az egységes vezénylet, a csapattestek kombinált együttműködésére épülő taktika, és a szilárdan kézben tartott katonai fegyelem. Noha Rákóczi sokat tett a modern elveken alapuló nemzeti hadsereg megteremtéséért, de ez a törekvése csak részben vezetett sikerre, ezért összességében alulmaradt a császári sereg korszerű hadművészetével szemben. Az 1704. augusztus 13-i höchstädti csatában John Churchill, Marlborough hercege és Savoyai Jenő herceg seregei döntő vereséget mért a spanyol–francia haderőre, egészen a Rajnáig visszanyomva a franciákat. Miksa Emánuel bajor fejedelem elvesztette a trónját, ezzel pedig végleg odalett az a remény, hogy Rákóczi kuruc seregei Ausztria területén egyesülhessenek a francia–spanyol–bajor haderővel. A szabadságharc az ígért külföldi támogatások hiányában és belső ellentétek miatt kifulladt, ami szükségszerűen vezetett el az 1711-es fegyverletételhez és a szatmári békéhez. Ennek ellenére a szabadságharc mégsem volt hiábavaló. I. József császár a békeszerződésben teljes körű amnesztiát biztosított a felkelés összes résztvevőjének, ígéretet tett a rendi alkotmány és kormányzás visszaállítására, valamint a vallásszabadság biztosítására. Rákóczi nem élt a császári kegyelemmel, és hű barátjával, Bercsényi Miklóssal együtt száműzetésbe vonult. A szabadságharc ügye ugyan elbukott, de az, hogy Magyarországot örökös tartományként olvasszák a Habsburg Birodalomba, szintén lekerült a történelem napirendjéről, megalapozva a másfél évszázaddal később létrejött kiegyezést és a magyar történelem egyik legprosperálóbb korszakának, az Osztrák–Magyar Monarchia korának az eljövetelét.

(Borítókép: Rákóczi Ferenc találkozása Esze Tamással – Veszprémi Endre festményének részlete)