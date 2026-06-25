A „nagyságos vezérlőfejedelem” győzhetett is volna

A spanyol örökösödési háború hozta el a remény sugarát
A spanyol örökösödési háború szorításában és a kuruc sikerek hatására I. Lipót is hajlani kezdett a felkelőkkel való kiegyezésre. II. Rákóczi Ferencnek ekkor még az ország belső függetlenségének kivívása volt az elsődleges célja. Ezért az udvar számára megfogalmazott feltételek között az 1687-es pozsonyi országgyűlés határozatai közül a szabad királyválasztás jogát, valamint II. András 1222-es Aranybullájának ellenállási záradékát eltörlő rendelkezések hatályon kívül helyezése állt a fő helyen, a rendi országgyűlés jogainak visszaállítása, a vallásszabadság biztosítása és az idegen katonaság Magyarországon állomásoztatásának a megszüntetése mellett. A személyében az udvar és a felkelők által is elfogadott gróf Széchenyi Pál kalocsai érsek közvetítésével lefolytatott tárgyalások azonban nem vezettek eredményre; a szabad királyválasztás jogának biztosítását – ami egyenértékű lett volna az örökletessé tett Habsburg-uralom megszüntetésével – I. Lipót császár nem volt hajlandó elfogadni. Rákóczi és Bercsényi abban bíztak, hogy egy császári csapatok felett aratott megsemmisítő kuruc győzelem kikényszerítheti Béccsel a megegyezést. Így ismét a katonai megoldás került előtérbe. A császári csapatok felett aratandó döntő győzelem reményét táplálta I. Lipót szorult katonai helyzete nyugaton, az ígért francia támogatás, továbbá az egyesített francia–spanyol–bajor seregek előretörése Ausztria irányába. Rákóczinak – aki sohasem akarta a magyar koronát – az volt a titkos terve, hogy a Habsburg-dinasztiával szembefordult Miksa Emánuel bajor választófejedelmet hívják meg a magyar trónra. A külpolitikai és a hadi helyzet egyaránt kedvezőnek látszott a kitűzött célok eléréséhez, amihez már csak egy nagy hadi sikerre lett volna szükség a császári csapatok felett.
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