Ahol a futball varázsa kevés Tapsi Hapsi népszerűségéhez



A másik áthidalhatatlan kulturális akadály a gólérték és a kimenetel kérdése. Az amerikai sportokban a magas pontszám a norma. Egy NBA-meccsen természetes a 110-105-ös végeredmény, ugyanis a pontszerzés folyamatos jutalmazási mechanizmusként működik a szurkoló agyában. A labdarúgásban a gól ritka kincs, egy-egy mérkőzésen gyakran csak egy vagy két gól esik, sőt a 0-0-s döntetlen is mindennapos. Az amerikai igazságérzet és sportfilozófia mélyen elutasítja a döntetlent. Az amerikai narratíva megköveteli a győztest és a vesztest, a katarzist a történet végén.

Ráadásul a tengerentúlon imádják a sportot számszerűsíteni. A baseball és az amerikai futball szinte teljesen leírható matematikai képletekkel és egyéni statisztikákkal. Minden mozdulatnak, minden passznak és minden futott yardnak megvan a maga pontos értéke, amely meghatározza a játékos piaci értékét és teljesítményét.

A futball azonban nagyrészt ellenáll a tiszta matematikai leírásnak. Bár az utóbbi években az adatbázisok – mint az Expected Goals, azaz az xG – közelebb hozták a sportágat a statisztikákhoz, a labdarúgás lényege továbbra is az improvizáció, a térelemzés és az egyéni krea­tivitás megfoghatatlan kémiája. Egy középpályás nyújthat zseniális teljesítményt úgy is, hogy a statisztikai lapján nulla gól és nulla gól­passz szerepel, egyszerűen azért, mert a jelenlétével, a labda nélküli mozgásával diktálta a játék ütemét. Ezt a fajta láthatatlan hatást az amerikai sportfelfogás rendkívül nehezen tudja értékelni és monetizálni.

Az amerikai futball most válaszút előtt áll. A legutóbbi tornák megmutatták: hiába van egy országban kiváló infrastruktúra és külföldön játszó keret, ha a hazai bázis nem termeli ki a játék mély, taktikai tiszteletét és a győzni akarás nyers ösztönét, az Egyesült Államok a világbajnokságokon is csak egy lesz a sok jól öltözött, de korán búcsúzó résztvevő közül.

Borítókép: Amerikai pár egy futballmeccsen (Fotó: ETIENNE LAURENT)