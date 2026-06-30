Amerika 250: Blatter nem akart, mégis segített

De ez legyen a legnagyobb baja az amerikai szurkolótábornak. Mauricio Pochettino szövetségi kapitány egységbe forrasztotta a játékosokat, a nemzeti trikolór színeiben pompázó, csillagos-sávos zászlókba burkolózó nézők pedig büszkén azonosulnak a csapattal. Mintha valóra válna a novemberi, kongresszusi félidős választásra készülő Trump nemzetépítő vágya: Tegyük újra naggyá Amerikát! (Ez a MAGA-mozgalom. De nem mindenkit nyűgöz le a nemzeti vonal: a demokraták prüszkölnek…)

A The New York Times tulajdonában álló The Athletic sportlap provokatív, faji alapú narratívát fogalmazott meg. „Az amerikai férfi válogatott fele fekete” – írták az X közösségi platformon, hozzátéve:

Miután évtizedekig túlnyomórészt fehérek alkották a csapatot, a mostani összetétel végre erős.

Számukra ez az elfogadható Amerika. A 2026-os téli olimpián győztes férfi jégkorongcsapatért nem rajongtak. A hokisok bűne az volt, hogy Kash Patel FBI-igazgatóval mertek bulizni, és fogadták Trump hívását. Micsoda merészség! A The Athleticen megjelent egy cikk még a vb előtt Üdvözöljük Amerikában, a világbajnokság problémás házigazdáinál címmel. A szerző, Jerry Brewer úgy vélte: a „jó Amerika” az, amelyik egyetért az ő világnézetükkel. A „rossz Amerika” pedig Donald Trumpra szavazott, támogatja a „faji alapú bűnüldözést”, és nem érzi szükségét annak, hogy bocsánatot kérjen a „USA, USA…!” skandálásáért. Hogy is mondta Puhl Sándor, az 1994-es vb-döntő magyar játékvezetője? „Ehhez nem kell no comment”. A USA Today, az ország vezető tömeglapja pedig a torna előtti időszakban cikksorozatot közölt ezzel a címmel: „Az Egyesült Államok a kapzsiságával és az ellenségeskedésével már a kezdőrúgás előtt elvesztette a világbajnokságot”.

A kozmopoliták az amerikai válogatottat nem pusztán csapatnak, hanem a kultúrharc főszereplőjének tekintik.

A baloldali sportmédia azt akarja, hogy a csapat a sokszínű, urbánus, progresszív, MAGA-ellenes, globalista Amerikát képviselje. De a nemzeti válogatottak nem így működnek, ők az országot képviselik, ezért is azonosulnak velük a szurkolók.

A profitorientált klubfutball már régen elveszítette nemzeti jellegét, a válogatottak tornája a labdarúgás utolsó, még megmaradt romantikus terepe. A vb azt igazolja, hogy a szurkolók igénylik ezt a lelki kapcsolódást.