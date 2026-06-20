képregénykultúraSupergirlSupermanképregény

Supergirl mélyen a pohár aljára nézett, és egy dühös, bosszúszomjas kislányban ismert önmagára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Jövő héten a magyar mozikba is berepül Clark Kent unokahúga, hogy egy részegen eltöltött születésnapi buli után életre szóló leckét adjon egy bosszúszomjas árvának a jó és a rossz, a helyes és a helytelen közti különbségekről. Ennek apropóján elővettük a Supergirl alapjául szolgáló Hugo-díjra jelölt képregényt, amely a Fumax kiadónak köszönhetően igényes kivitelezésben, magyarul is olvasható.

Dani Áron
2026. 06. 20. 6:12
Milly Alcock kezében az új Supergirl mozifilm alapjául szolgáló képregénnyel, A holnap hősnőjével.
Milly Alcock kezében az új Supergirl mozifilm alapjául szolgáló képregénnyel, A holnap hősnőjével. Forrás: deadline.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Supergirl: A holnap hősnője magyar borítója. Forrás: Fumax kiadó

King ezért kitalált egy új társat Supergirl mellé, az apjáért bosszút álló fiatal Ruthye figuráját, akinek – a fantasykrónikákat idéző, egyszerre modoros és bájos, prózaként külön életet élő – narrációján keresztül ismerjük meg Kara tragikus múltját és jelenét (mindezt sokkal részletesebben és szívszorítóbban, mint korábban bármikor), illetve ezt a kaotikus, világokon átívelő űrfantasykalandot, amiben akad sárkány és táltos paripa is. A dolog pikantériája, hogy ezek bármennyire is fantasztikus elemek, egy az egyben A félszemű jeleneteit idézik: ami a westernen egy kígyóverem, az itt egy zöld kryptonitbánya, ami ott a létszámfölényben lévő banditákkal való harc, az itt egy egész flottányi kalózhajó, de mindkét változatban hangsúlyos a főhős lovának végkimerülésig való hajszolása, a bosszú hiábavalósága, vagy a mítosz ütköztetése a valósággal. Azzal a lényeges különbséggel persze, hogy a Supergirl végkicsengése még akkor is felemelő, ha máskülönben megtart valamit az alapmű keserűségéből is.

A holnap hősnője igazi ütőkártyája – már túl a grafikai kivitelezésen, a brazil Bilquis Evely finom vonalvezetésű, részletgazdag rajzain –, hogy a címszereplője hiába bír ezernyi nap erejével és majdnem hogy sebezhetetlen fizikailag, lélekben már régen megtört, és ettől már aligha lehetne emberibb.

– Túl sok ez, túl kicsinyek vagyunk – suttogja Supergirl reményvesztettségében, de valami mégis hajtja tovább rendületlenül. Elvesztett mindent, és mégis: úgy nyújt vigaszt, támaszt és segítséget, hogy sokszor talán észre sem veszi. Grandiózus képregény, sok harccal és látványossággal, de közben mégis bensőséges, a csendben megbúvó apró, érzékeny mozzanatokkal. King korábban a CIA terrorelhárítási műveleti tisztjeként dolgozott, ez pedig rányomja a bélyegét a történeteire is, amelyek gyakran foglalkoznak megemészthetetlennek tűnő családi traumákkal, a háború borzalmaival és a hétköznapi élet nehézségeivel. A Supergirl: A holnap hősnőjében mindez hatványozottan érvényesül.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Game over! A Zsolti bácsi ügynek annyi, mostantól Peti és Marci bácsi ügy van

Pilhál Tamás avatarja

Mindez annyira súlyos, a valóság annyira nyilvánvaló, hogy ebből nehéz lesz kihazudozniuk magukat Magyar Péteréknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu